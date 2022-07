Marina neemt afscheid van De Bron en gaat met pensioen: “Ik kom in een nieuwe leefwereld terecht”

Donderdag trok Marina Duyck (62) de poort van De Bron in Tielt achter zich dicht. Vanaf nu mag de leerkracht techniek na een lange carrière in de middelbare scholen van Tielt en Meulebeke genieten van haar pensioen.

“Ik studeerde eigenlijk regentaat wetenschappen, aardrijkskunde en economie”, opent de Meulebeekse, die gehuwd is en een dochter heeft. Intussen is ze ook al de trotste grootmoeder van twee kleinkinderen van 12 en 10 jaar oud. “Mijn eerste jaar heb ik in Sancta Maria in Ruiselede lesgegeven, maar in 1980 dweilde men nog de straten met leerkrachten. Maar het is altijd mijn droomjob geweest en met veel geduld en na vele interims kon ik uiteindelijk fulltime aan de slag in Sint-Lutgardis in Meulebeke, wat later De Bron Meulebeke is geworden. Toen die school sloot, ben ik in Tielt gaan lesgeven.”

Techniek

“Ik wist al vrij vroeg dat ik in het onderwijs zou gaan, al als kind speelde ik dat ik leerkracht was. Ook de vakken waren snel gekozen. Mijn eigen leerkrachten wetenschappen hebben me wat in die richting gestuurd. Logisch, het waren mijn beste vakken.”

Tot een drietal jaren geleden gaf Marina les in natuurwetenschappen, maar ook in techniek. “Ik ben mijn carrière geëindigd met enkel nog het vak techniek, een vak dat vroeger niet bestond. Ik heb samen met twee collega’s uit De Bron héél veel nascholingen gevolgd om dat vak te mogen geven.”

“Ik ben altijd gedreven geweest, tot de allerlaatste dag”

Marina kijkt met een warme blik terug op haar jaren voor de klas. “Ik hoop echt dat ik de leerlingen toch een beetje warm heb gemaakt voor de vakken wetenschappen en techniek en dat ze er iets aan overhouden. Ik ben altijd gedreven geweest, tot de allerlaatste dag. Nooit heb ik overwogen om iets anders te gaan doen. De twee voorbije coronajaren hebben me hard getroffen, omdat het zo moeilijk was om de leerlingen met dat masker aan te leren kennen. Jammer dat mijn carrière zo moest eindigen.”

Toch zag Marina het onderwijs veranderen. “Er is toch veel rompslomp bijgekomen”, zucht ze. “Daardoor komt de essentie niet meer 100 procent tot uiting en dat is toch nog altijd lesgeven. Ik hoop voor mijn collega’s dat die focus opnieuw daarop kan komen. Ook de digitalisering was een grote verandering.”

Kleinkinderen

Net als veel collega’s ergert Marina zich aan de foute ideeën over het onderwijs. “Als je je een beetje wil voorbereiden, moet dat ook in de vakantie. Je kan niet starten op 1 september, dat is veel te laat. Dus onze vakanties dienen ook om te werken. Ook de weekends zijn nooit helemaal voor ons. Verbeteren, toetsen opstellen, agenda maken, bekijken welke leerstof je gaat geven … Als je de job doet zoals het hoort, dan kan je in de vakanties en weekends niet nietsdoen.”

Straks mag Marina wel lekker nietsdoen, maar er zijn al voldoende plannen. “Ik zetel als onafhankelijk gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Meulebeke. Daarnaast fietsen mijn man en ik regelmatig en gaan we graag eens op restaurant. Je komt sowieso wel in een andere leefwereld terecht en ik zal mijn collega’s en het lesgeven missen, maar er zijn andere dingen om mijn tijd mee in te vullen. Het is een cliché, maar ik zal zeker ook tijd vrijmaken voor mijn kleinkinderen.” (LDW)