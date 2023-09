Marien bioloog Jolien geselecteerd voor ‘PhD Cup 2023’: “Meningen zijn geen feiten”

Jolien Buyse uit Eernegem is een van de zestien finalisten van de Vlaamse Phd Cup, een initiatief om doctoraatsonderzoeken bij een breed publiek kenbaar te maken. De finale vindt plaats op 19 oktober.

Jaarlijks worden zo’n 2.000 doctoraten afgewerkt in Vlaanderen. Die studies vinden vlot hun weg naar wetenschappelijke publicaties, maar slechts een fractie komt terecht bij het grote publiek. Daar wil de Vlaamse ‘PhD Cup’ verandering in brengen. Na mediatraining onder leiding van experten als onder meer Koen Wauters en Tim Pauwels (VRT NWS) krijgen zestien geselecteerde deelnemers de kans om de kern van het jarenlange onderzoek uit de doeken te doen in een presentatie van drie minuten.

Toekomst

Jolien Buyse (30) uit Eernegem is een van de finalisten. Na haar opleiding tot leerkracht secundair onderwijs (Vives) en een schakelprogramma tot master in de Biologie (KUL), behaalde ze een master in de Mariene & Lacustriene Wetenschappen en Management (VUB). Daarna startte ze meteen als doctoraatsstudente bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent. “Daar richtte ik me op het ontrafelen van de effecten die offshore windmolenparken hebben op platvissen.”

Vandaag werkt Jolien bij hetzelfde instituut als postdoctoraal onderzoekster en bestudeert ze hoe menselijke invloeden veranderingen teweegbrengen in de zee en het onderwaterleven. “Het aantal windmolenparken op zee stijgt de laatste jaren exponentieel. Het is daarom cruciaal om een goed beeld te hebben van hun effecten op de mariene omgeving, en vooral op soorten die we vaak op ons bord terugvinden. Tijdens dit doctoraat onderzocht ik de ecologie van pladijs, een van de belangrijkste commerciële vissoorten in de Noordzee, in relatie tot windmolenparken. Door de effecten van windmolenparken op zee te bestuderen kunnen we het design van toekomstige windmolenparken herdenken om hun negatieve impact op commerciële vissoorten te beperken en positieve invloed te versterken”, vertelt Jolien.

Controverse

“Windmolenparken op zee leveren groene energie aan het brede publiek, maar niet altijd zonder controverse. Op sociale media zie ik nog te vaak meningen verpakt als feiten worden voorgesteld zonder wetenschappelijke onderbouw. Door de uiteenlopende meningen in de maatschappij en de visserijsector is het van vitaal belang om wetenschappelijk correcte informatie te verspreiden.”

Jolien heeft nog een leuke link met de zee: recent stapte ze in het huwelijksbootje met Dries Mombert (30) afkomstig uit Nieuwpoort. De inzet van de PhD Cup is een voucher voor een opleiding aan de Vlerick Business School ter waarde van 5.000 euro. Mediapartners Radio 1 en Eos gaan samen met het publiek ook op zoek naar een publiekswinnaar die op de nodige redactionele aandacht mag rekenen.

Alle info: www.phdcup.be.