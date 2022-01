Marc Vyncke geeft biologieles na volledige carrière in farmaceutische sector

Het wordt elk schooljaar steeds moeilijker voor scholen om voldoende leerkrachten te vinden. Gepensioneerde werkkrachten inschakelen kan misschien de oplossing bieden. In de Sint-Paulusschool Campus College in Waregem is deze week Marc Vyncke uit Lochristi gestart. 67 jaar en een hele carrière in de privé achter de rug. “Die jonge gasten iets bijbrengen, daar haal ik voldoening uit.”

Helemaal aan het begin van zijn carrière stond Marc al eens twee jaar in het onderwijs. “Het lesgeven op zich vind ik wel tof, maar ik miste toch wat inhoud in het lager onderwijs”, vertelt hij.

Farmaceutische sector

“Na die twee jaar ben ik naar de universiteit getrokken, om er medische wetenschappen te studeren.” Zijn hele carrière daarna werkte Marc voor de farmaceutische sector, als product manager.

“Mijn taak was om artsen de overtuigen van de voordelen van onze geneesmiddelen. Dat was veelal op bijeenkomsten van artsen. Dan kreeg ik een kwartiertje om hen toe te spreken in groep. Het was toen ook zaak om hun aandacht vast te grijpen, en hen te boeien. Lesgeven is op dat vlak een beetje hetzelfde, he.”

Interimopdrachten

Sinds drie jaar is Marc met pensioen, maar niet met volle goesting. “Had het aan mij gelegen, ik had gerust nog een paar jaar kunnen doorgaan. Maar we leven nu eenmaal in een maatschappij waar je op een bepaalde leeftijd wat gepusht wordt om te stoppen. Alléén: dat in de zetel zitten de hele tijd, dat leek me echt waar niets.”

Dus Marc besloot opnieuw de klas in te trekken. “Ik doe nu al een drietal jaar interimopdrachten. Sinds de kerstvakantie mag ik hier aan de slag.”

Eigen cursus biologie

Marc geeft biologie. “Ik gooi er wel eens een grapje tussen of vraag concrete voorbeelden te zoeken om mijn leerstof te kunnen geven. Maar het gevaar is dan wel dat die jonge gasten zich wat losgelaten voelen. Daar probeer ik ook alert voor te zijn.”

“Ik probeer de soms saaie leerstof wat leuker te maken, door een eigen cursus te maken. Daar kruipt veel tijd in, maar ik doe dat graag. En bovendien had ik het geluk dat een collega me zijn volledige cursus toevertrouwde. Collegialiteit is hier duidelijk het codewoord!”

Die jonge gasten iets bijbrengen en aan hun gezichten zien dat ze het begrijpen, dat geeft me echt voldoening

“Of ik niet wat meer wil genieten van mijn pensioen? Goh, wij gaan ook vaak op reis hoor. Maar tegelijk geniet ik nog van het lesgeven. Die jonge gasten iets bijbrengen en aan hun gezichten zien dat ze het begrijpen, dat geeft me echt voldoening.”

“Verbeterwerk doe ik echt niet graag. Geen enkele leerkracht denk ik, dat is het saaiste deel van de job. Maar je neemt het erbij, hé. Zo’n dank je wel meneer aan het einde van de les, daar fleur ik van op.”

Leuke afwisseling

De leerkracht biologie die met pensioen ging en nu vervangen is door Marc, is zes jaar jonger dan Marc. “Dat is inderdaad wat opmerkelijk”, zegt Marc. “Maar mocht ik mijn hele carrière in het onderwijs hebben gestaan, zou ik wellicht aan het einde van mijn carrière er ook niet nog enkele jaren bijdoen.”

“Voor mij is dit net een leuke afwisseling, omdat ik tijdens mijn carrière iets helemaal anders heb gedaan. Hetzelfde voor mensen die een hele carrière lang zware handenarbeid hebben gedaan. Alle begrip voor hen als die vooral de rust willen opzoeken tijdens hun pensioen.”

Jongere leerkrachten

Marc geeft ook met plezier voorrang aan jongere leerkrachten. “Het lijkt me ook logisch en begrijpelijk dat jongere leerkrachten de voorkeur krijgen bij de aanwerving. Dat ik hun plaats zou innemen, zou ik niet correct vinden.” (JM)