Mandelbloesem in Oostrozebeke krijgt 32.475 euro voor extra bouwkosten

De investeringsgolf van minister van Onderwijs van 3 miljard euro in schoolprojecten komt ook Oostrozebeke ten goede. Zo kreeg de vrije basisschool Mandelbloesem nog eens 32.475 euro toegeschoven als subsidie voor de verbouwing en nieuwbouw in de school in de Stationstraat. Het gerucht circuleerde dat de directie met dat bedrag schoolbanken zou aankopen.

Directeur Ilse Vervaet spreekt dat gerucht tegen. “Het is inderdaad juist dat sommige kranten schreven dat Mandelbloesem de extra subsidie zou gebruiken voor de aankoop van schoolbanken, maar daar is helemaal niets van aan. Ik werd trouwens door geen enkele journalist gecontacteerd om meer uitleg te geven over deze subsidie. Eigenlijk zit de vork zo in de steel.

Twee jaar terug begonnen de verbouwingswerken op de site Stationstraat. Die school was dringend aan een facelift toe. De bestaande school werd achteraan ook uitgebreid met twee paalklassen. Daarnaast vernieuwden we ook de façade en de ramen. Vanzelfsprekend vroegen we voor dit stevig bouwdossier een subsidie aan.”

Hogere eindfactuur

“De werken zijn intussen voltooid en we kregen de gevraagde subsidie. Dat er nu plots nog eens 32.475 euro bijkomt, heeft alles te maken met de meerkost van de werken. Daarvoor dienden we een nieuw subsidiedossier in. We gebruiken dit geld dus om de werken die intussen zijn voltooid, te betalen.”

“Op de renovatie van het gebouw en de bouw van twee paalklassen was een subsidie voorzien van 70%. De eindfactuur viel echter veel hoger uit en op het eindbedrag werd dan ook de subsidie aangepast door Agion na het indienen van een motivatie. Intussen is dit bedrag al besteed in het afgesloten bouwproject.”

