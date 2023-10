Maerlant Atheneum viert eeuwfeest met debatweek: “Het is fun en teamsport”

In het Maerlant Atheneum vond de finale van een internationale debatweek plaats. Drie van de vier Maerlantscholen uit Nederland – Van Maerlant Lyceum Eindhoven, Maerlant Lyceum Den Haag en Maerlant Brielle – tekenden tijdens deze speciale ontmoetingsweek present. “Debatteren is echt verrijkend: zelden zo’n enthousiaste bende jongeren zien samenwerken”, zegt de tevreden directeur Jurgen Balbaert.

Voor Maerlant Blankenberge was 1 september de start van een bijzonder schooljaar: in 1923 werd op de campus voor het eerst onderwijs verstrekt aan leerlingen van de Rijksnormaalschool. Om die mijlpaal extra luister bij te zetten, werd een internationale Maerlant Debat Week opgezet.

“Onze school zet de laatste jaren sterk in op internationalisering, en omdat we als atheneum trots zijn op onze roots, groeide het idee om de andere Nederlandse scholen die Jacob van Maerlant in hun naam dragen samen te brengen. In de Debatunie vonden we de geschikte partner om onze debatweek in elkaar te boksen”, zegt directeur Jurgen Balbaert.

Het werd een debat zonder grenzen, zeg maar, met als kers op de taart een heuse wedstrijd. Ook een team van het Sint-Jozef-Sint-Pieterscollege en de!mpactschool Atheneum Brugge namen deel. “Zo vierde Maerlant Blankenberge zijn eeuwfeest met een grens- en netoverschrijdend initiatief”, zegt Balbaert. “Debatteren is echt verrijkend voor jongeren. We zagen onze leerlingen doorheen de week niet alleen groeien in hun probleemoplossend vermogen en welsprekendheid, maar ook veel plezier hebben. Zelden zo’n enthousiaste bende jongeren zien samenwerken: debatteren is fun en teamsport.”

En dus krijgt de debatweek volgend jaar een vervolg. “Wellicht in Den Haag”, zegt Balbaert, blij dat de viering weerspiegelt waarvoor de school staat: “Openheid en nabijheid, aansluiting bij de stad en regio, maar gekoppeld aan een blik op de wijde wereld. Trots dat onze internationalisering, waarbij alle leerlingen van de derde graad kansen krijgen om een Erasmus+verhaal te schrijven, een vervolg krijgt. We willen onze leerlingen zien uitgroeien tot actieve, betrokken burgers die voor hun mening kunnen opkomen.”

Balbaert hoopt met alle Maerlantscholen uit de Lage Landen tot een duurzaam samenwerkingsverband te komen. “Het is onze grote wens om nog vaker breed te kunnen samenwerken en zo tot een echte Maerlant Connectie te komen.”

De debatfinale was razend spannend: Atheneum Brugge won nipt. “Het debat was slechts één van de initiatieven in het kader van ons eeuwfeest. Vorige zaterdag was er een groot galabal voor alle (oud-)leerlingen van het atheneum”, besluit Balbaert.