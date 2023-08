Maak kennis met het educatief programma Living Summer School: “We brengen jongeren uit heel Europa samen”

Voor de derde keer bundelen Bolwerk, Eiland Collective en Start@K hun krachten om de Living Summer School te organiseren in Kortrijk. Dit jaar staat in teken van ‘Living Makeshifts – Shifting the way we make space’. Meer toelichting volgt op donderdag 7 september in Bolwerk.

De Living Summer School (LSS) is een jaarlijks, informeel educatief programma dat lokale jongeren en jongeren uit Europa samenbrengt. “Samen met lokale partners bedenken en ontwerpen de deelnemers duurzame initiatieven voor de stedelijke en landelijke gebieden van Zuid-West-Vlaanderen. De deelnemers werken in teams rond specifieke uitdagingen in overleg met lokale gemeenschappen en partners. De resultaten van dit co-creatieproces worden vervolgens gedeeld met lokale besluitvormers en beleidsmakers”, vertelt Ruben Benoit van Bolwerk.

“Het is een boeiende manier om de internationale design community te leren kennen” – Pjotr

Pjotr Vandierdonck (25) nam vorig jaar deel aan LLS. “Een absolute aanrader omdat je samen met enthousiaste leeftijdsgenoten werkt rond relevante thema’s. Dit wordt ook gedaan op een hands-on manier, wat ik super vind. Voor mij is het een boeiende manier om de internationale design community te leren kennen. Dit jaar bouwen we levensgrote prototypes.”

Living Makeshifts Open Doors

Op donderdag 7 september om 17 uur organiseert het Living Summer School Team ‘Living Makeshifts Open Doors’ in Bolwerk (Spinnerijstraat 105, Kortrijk). Tijdens deze boeiende avond krijg je de kans om in contact te treden met de deelnemers en de partners en feedback te geven op hun ideeën. Bovendien krijg je een dieper inzicht in de Living Summer School zelf. “Bezoekers mogen zich verwachten aan een avond vol inspiratie, enthousiasme en verbinding, met drankjes en versnaperingen. Er zijn korte lezingen van inspirerende sprekers uit onze regio en Europa en je ontmoet getalenteerde jongeren die hun projecten en concepten bespreken”, licht Ruben toe.

Reserveer gratis jouw plaats voor ‘Living Makeshifts Open Doors’ via deze link.