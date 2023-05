Maaike van basisschool De Horizon in Snaaskerke is Beste Boekenjuf van 2023: “In mijn klas zoek ik naar balans en integratie”

Maaike Verstraete, een leerkracht in gemeentelijke basisschool De Horizon in Snaaskerke, is de Beste Boekenjuf van 2023. Zij krijgt een boekenpakket met honderd boeken. Dat melden organisatoren CANON Cultuurcel en Iedereen Leest woensdag.

De prijs voor Beste Boekenjuf/-meester wil waardering schenken aan leerkrachten die een concrete inzet aan de dag leggen voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas. Dit jaar werden 61 boekenjuffen en -meesters aangemeld door leerlingen, ouders en collega’s. Op basis van de motivaties van de inzendingen koos de jury bij een eerste selectie zes scholen uit.

Maaike Verstraete, leerkracht in het vijfde leerjaar en beleidsondersteuner in gemeentelijke basisschool De Horizon in Snaaskerke, werd verkozen tot Boekenjuf 2023. Zij probeert met brede projecten het begrijpend lezen een boost te geven en leesplezier te bevorderen. “In mijn klas zoek ik naar balans en integratie. Een voorleesfragment kan de basis vormen voor een woordpakket. En een boek over infografieken is geknipt om medianen en gemiddelden aan te kaarten. Zo komt lezen elke dag aan bod”, aldus de laureate.

Nog een West-Vlaamse in de prijzen

Daarnaast viel nog een andere West-Vlaamse leerkracht in de prijzen: Lieselot Vannieuwenhuyse van vrije basisschool De Ooievaar in Poelkapelle. Ook zij werd beloond met een boekenselectie voor de schoolbibliotheek.

De uitreiking van Beste Boekenjuf/-meester kadert binnen de acties van het Leesoffensief, een samenwerkingsverband tussen de departementen Onderwijs en Vorming, Cultuur, Jeugd en Media, en Welzijn dat erop gericht is zowel overtuigde lezers als niet-lezers aan te zetten tot leesplezier.