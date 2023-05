Maaike (39) van basisschool De Horizon in Snaaskerke is Beste Boekenjuf van 2023: “Er past een boek bij elk kind”

Maaike Verstraete (39) werd door de Canon Cultuurcel gekroond tot ‘Beste Boekenjuf 2023’. De leerkracht van het vijfde leerjaar in Snaaskerke (Gistel) werkt al vijf jaar aan leesprojecten in haar school. Een onderneming die des te belangrijker lijkt te zijn met een steeds afnemend niveau begrijpend lezen bij jonge kinderen.

“Eerst en vooral wil ik zeggen dat deze prijs niet alleen mijn verdienste is. Het project Leerkracht Leeskracht van onze scholenkoepel, onze directeur An en zorgcoördinator Nancy hebben ook een groot aandeel gehad in het mooie project dat wij de laatste vijf jaar hebben verwezenlijkt.” De nederigheid van de kersverse Boekenjuf Maaike Verstraete (39) charmeert. Toch mag niet onderschat worden wat de klasleerkracht van het vijfde leerjaar in de gemeentelijke basisschool De Horizon in Snaaskerke heeft verwezenlijkt.

Magnum opus

Maaikes magnum opus is de uitwerking van het leesproject Leerkracht Leeskracht. Zowat het volledige personeelsbestand van de school ondersteunt en helpt mee aan dit leesproject. “Ik, en ook andere leerkrachten, kunnen wel initiatieven voorstellen, maar het moet eerst en vooral door de personeelsvergadering geraken. Het belangrijkste voor mij is dat de projecten door iedereen gedragen worden. Ik was heel blij om te zien dat dat bij ons het geval was.”

Het project Leerkracht Leeskracht wil de lagere schoolleerkrachten aanzetten om met hun leerlingen met jeugdboeken bezig te zijn. Het project kent een wetenschappelijke basis en werd structureel ingevoerd als pilootproject in 20 scholen van de scholenkoepel waar de Snaaskerkse school toe behoort.

Maaike: “We werken om de 6 à 8 weken rond een ander thema. De ene keer is dat bijvoorbeeld girl power, de andere machtige mythes en fantasie. Elk kind krijgt dan een specifieke onderzoeksvraag en een boek toegewezen. Het is de bedoeling dat leerlingen dan met hun denkmaatje (die een ander boek heeft, red.) overleggen om tot nieuwe inzichten te komen. Boeken werken op die manier verbindend.”

Boekenpakket

Tel daar nog andere acties bij, zoals Maandag leesdag en de recente boekenruilbeurs, en je begrijpt waarom de jury de West-Vlaamse als winnares verkoos. De school wint daarmee een boekenpakket van 100 boeken. Maaikes werk is bovendien van extra belang dezer dagen. Vorige week nog toonde het PIRLS-onderzoek aan dat het niveau begrijpend lezen van de Vlaamse leerlingen sterk achteruitgegaan is.

Dat is ook iets wat Maaike al opviel, vandaar haar oproep tot actie. “Hoe moeilijk de zoektocht ook kan zijn, er past een boek bij elk kind. Ik heb al leerlingen die allergisch zijn aan boeken aan het lezen gekregen, al was het soms met het dunst mogelijke bundeltje. Als zo’n leerling later naar mij komt en me zegt dat het boek fantastisch was, dan straal ik. Dat is de mooiste beloning die een leerkracht kan krijgen.”