Lynn Stekelorum is de nieuwe directeur van Alveringemse basisschool De Verrekijker

De 40-jarige Lynn Stekelorum uit Izenberge is door het schoolbestuur aangesteld als opvolger van Jan Candaele. Jan is zeven jaar directeur van basisschool De Verrekijker geweest, maar besliste om de school te verlaten.

Jan Candaele (47) uit Pollinkhove heeft zeven jaar vrije basisschool De Verrekijker in Alveringem én haar wijkafdeling in Stavele geleid. Hij bedwong de coronacrisis maar managede met ‘Villa Margriet’ ook grote verbouwingswerken. Jan was een aangename directeur zonder ego met wie ook wij steeds een goed contact hadden. Maar Jan liet het schoolbestuur enige tijd geleden dus weten dat hij zijn functie aan het einde van dit schooljaar wenste neer te leggen. “Mijn keuze is persoonlijk”, zegt Jan Candaele daar over.

Bewust

Het schoolbestuur heeft Lynn Stekelorum (40) uit Izenberge kunnen aanstellen als opvolger. “Ik ben leerkracht lager onderwijs van opleiding en ik werkte vijf jaar in de basisschool van Houtem”, reageert Lynn. “Ik stond er halftijds voor de klas; de andere helft was ik directeur. Dat was soms schipperen! De school in Houtem ligt mij na aan het hart, maar ik heb wel bewust voor de nieuwe job in Alveringem gekozen. Ik kan mij straks honderd procent inzetten voor 1 en dezelfde opdracht en dat geeft mij een goed gevoel. Ik ken De Verrekijker een beetje. Ik heb er immers twee keer een tijdelijke lesopdracht gedaan.”

Lynn Stekelorum woont sinds 15 jaar met haar gezin in de Groenestraat in Izenberge. Ze is mama van een dochter van 12, een zoon van 11 en een zoontje dat overleden is.

(AB)