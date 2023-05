Lyceum Ieper scoort weer goed in wiskunde-olympiade

Naar jaarlijkse gewoonte worden ook dit voorjaar weer heel wat wedstrijden en olympiades georganiseerd voor de schoolgaande jeugd. Ook in het Lyceum van Ieper werd opnieuw deelgenomen met alle 465 leerlingen aan de Kangoeroewedstrijd voor wiskunde, een wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd.

Dit jaar was de kangoeroewedstrijd een topeditie voor Vlaanderen. Maar liefst 110.962 leerlingen namen deel, verspreid over 1.415 scholen in Vlaanderen. “De leerlingen van onze school maakten de Wallabie-wedstrijd (voor eerste en tweede jaar A-stroom). Ze dienden daarbij online 24 wedstrijdvragen op te lossen en kregen hiervoor 75 minuten de tijd”, zegt directeur Hilde Uytterschaut. “Dit gebeurde op donderdag 16 maart. Recent werden de resultaten van de wedstrijd bekendgemaakt. Onze leerlingen hebben het, net als de voorgaande jaren, terug heel goed gedaan. De gemiddelde score in Vlaanderen is 57/120, de gemiddelde score in het Lyceum is 65/120. De gemiddelde score voor de tweedejaars in Vlaanderen in 65/120, in het Lyceum is dit 75/120.”

Provincieprijs

“Tien van onze leerlingen behaalden 110/120 of meer (in heel Vlaanderen gaat dit slechts over 311 leerlingen). Maar liefst 20 van onze leerlingen hebben de provincieprijs behaald, dit is een prijs voor de 100 beste leerlingen van de provincie. Dat betekent dat één op vijf van de 100 beste West-Vlaamse leerlingen les volgt in het Lyceum. Daar zijn wij bijzonder fier op!” Volgende leerlingen behaalden de provincieprijs: Otis Defauw, Rhune Demey, Wieland Allemeersch, Simon Kestelyn, Tobit Vandeputte, Simon De Cock, Nawin Lafray, Ward Lefever, Berre Linseele, Remi Moeneclaye, Tiebe Pil, Jarl Van de Weghe, Riet Verdonck, Lars Anckaert, Alyssa Coopman, Charles Messiaen, Gillis Parmentier, Amber Verheye, Baue Vaneechoutte en Simon Bekkers. Zij volgen allemaal Grieks-Latijn, Latijn of Moderne talen en Wetenschappen. (EG)