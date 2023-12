Lyceum heeft sociaal fonds: “Gezinnen in nood helpen”

Het Lyceum heeft sinds kort een Sociaal Fonds. Op die manier wil de school ouders helpen die moeite hebben om schoolse zaken te betalen. “In onze school worden de christelijke waarden nog hoog in het vaandel gedragen”, reageert directeur Hilde Uytterschaut.

“Er werden in onze school al vele jaren maatregelen genomen om mensen te helpen die bepaalde schoolse zaken moeilijk konden betalen”, vertelt directeur Hilde Uytterschaut. “Met de oprichting van het Sociaal Fonds zal er nu een beleid uitgewerkt worden, met de bedoeling om meer mensen te kunnen helpen en dat ook op een meer gestructureerde manier te kunnen doen. We zijn een school waar christelijke waarden, zoals hulp voor de minderbedeelden, hoog in het vaandel worden gedragen.”

Drie kernwoorden

“We vertalen ons pedagogisch project naar drie kernwoorden: compagnie, comfort en kompas. Compagnie betekent dat we ernaar streven dat alle leerlingen zich goed voelen op school. Comfort verwijst naar goed uitgeruste lokalen en voldoende didactisch materiaal en het kernwoord kompas betekent dat we inzetten op een goede oriëntering en studiekeuzebegeleiding voor al onze leerlingen. In onze school zijn er, net als in elke school, leerlingen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Dat aantal wordt de laatste jaren groter. Deze evolutie kunnen we duidelijk zien in de cijfers van het aantal GOK-leerlingen dat in onze school les volgt. Er zijn meer en meer gezinnen die recht hebben op een studietoelage, cijfers die we krijgen van de overheid. Het aantal anderstaligen stijgt ook elk jaar. Een substantieel deel van de anderstaligen zijn leerlingen die uit het buitenland komen en naar België gevlucht zijn, al dan niet met hun ouders. Voor hen is het financieel zeker niet eenvoudig. Om al deze leerlingen een financieel duwtje te kunnen geven, zodat zij gelijkwaardige kansen krijgen als de leerlingen uit gezinnen waar het financieel wat makkelijker gaat, hebben wij een Sociaal Fonds opgericht. Met het geld uit dit fonds zullen wij in staat zijn om de gezinnen die er nood aan hebben, financieel te helpen. Met een schoolinterne werkgroep zijn we momenteel aan het brainstormen op welke manier we zullen te werk gaan”, aldus nog Hilde Uytterschaut. (EG)