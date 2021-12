Luc Berteloot gaat met pensioen als directeur van Prizma MS Izegem: “Leerkrachten zijn stukvoor stuk hardwerkende professionals”

Het einde van een tijdperk. Na een carrière van zo’n veertig jaar neemt Luc Berteloot afscheid van het Izegemse onderwijs. De laatste 17 jaar was hij directeur van Prizma Middenschool Izegem, daar wordt hij nu opgevolgd door Robby Huysentruyt. “Ik heb altijd geprobeerd om tussen mijn leerlingen te staan”, zegt hij.

41 jaar geleden ging de schoolloopbaan van Luc Berteloot (62) van start. Aan de toenmalige normaalschool in Torhout behaalde hij een bachelordiploma Nederlands, Engels, economie en godsdienst en na enkele interimopdrachten – onder andere aan Ter Groene Poorte in Brugge – kon hij in eigen streek aan de slag. “Eerst als stagiair nationale opvoeding in het toenmalige Sint-Jozefscollege, waar ik als co-teacher fungeerde, maar in het schooljaar 1982-1983 kon ik mijn tijd verdelen tussen de Sint-Vincentiusschool in Lendelede en het Instituut Edelweiss van Ingelmunster.”

Van daaruit ging het richting Prizma Campus VTI, waar Luc achtereenvolgens leerkracht, leerlingenbegeleider en pedagogisch adjunct-directeur was. In de zomer van 2004 volgde een telefoontje die de rest van zijn carrière in een definitieve plooi zou leggen. “Gerard Wulleman vroeg me om één schooljaar als waarnemend directeur van Prizma Middenschool Izegem aan de slag te gaan, ik ben er uiteindelijk de rest van mijn loopbaan gebleven”, glimlacht hij.

Digitalisering

Ruim vier decennia in het onderwijsveld heeft Luc achter de kiezen, iets waar hij allerminst spijt van heeft. “Ik heb de juiste keuzes gemaakt”, glundert hij. “Anders zou ik het ook nooit zo lang volgehouden hebben. Ik heb een mooi parcours afgelegd en leerde onderweg heel wat interessante en mooie mensen kennen. Ik had ook het geluk dat ik zowel voor de klas kon staan als mee de lijnen kon helpen uitzetten.”

Het onderwijs evolueert enorm snel. Toen ik van start ging, moest alle extra didactisch materiaal nog gestencild worden. Volgend schooljaar beschikt elke leerling over een laptop

Tijdens zijn loopbaan zag Luc het onderwijslandschap ook stevig veranderen. “Vooral de digitalisering zorgde voor een fikse omwenteling”, zegt hij. “Ik kom uit een periode toen alle extra didactisch materiaal nog gestencild moest worden. Extra lesmateriaal haalden we toen nog uit kranten of boeken, nu zorgt het internet voor een onophoudelijke stroom aan informatie. Ik zag ook de eerste videorecorders, televisietoestellen en computers in klaslokalen opduiken. En daar bleef het niet bij. Sinds de coronacrisis zijn we allemaal vertrouwd met afstandsonderwijs, vergaderingen via Zoom of Teams, het Smartschool-platform… En vanaf volgend schooljaar zal elke leerling over een laptop beschikken. Ongelooflijk hoe snel alles op dat vlak evolueert.”

Cliché ontkrachten

Ook Prizma Middenschool Izegem zag Luc een hele evolutie doormaken. “Daar heb ik toch heel wat steentjes helpen verleggen”, klinkt het. “We hebben onder andere de speelplaats volledig heraangelegd en vergroend, het voormalige vervallen villaatje – de hostiebakkerij die pal in het midden van de speelplaats stond – konden we verwijderen, we kochten het oude Financiëncomplex aan de overkant van de Kasteelstraat aan en transformeerden het in een modern schoolgebouw… Kers op de taart is natuurlijk het nieuwe gebouw dat recent in gebruik genomen werd. Daar realiseerden we een nieuw schoolrestaurant met 550 plaatsen, een broodjesrefter, een studiezaal en twee volledig uitgeruste wetenschapsklassen.”

Luc Berteloot benadrukt dat hij het vele werk altijd in nauw overleg met zijn team heeft gedaan. “Onze leerkrachten en omkaderend personeel zijn onze grote sterkte”, zegt hij. “Net daarom heb ik er altijd een punt van gemaakt om tussen mijn mensen en de leerlingen te staan. Zij vormen het kloppende hart van een school.”

Ook hét cliché rond leerkrachten wil Luc ontkrachten. “Die worden er vaak smalend op gewezen dat ze een job hebben met veel vakantie en weinig zorgen. Klopt niet. Het zijn stuk voor stuk hard werkende professionals die er garant voor staan dat hun leerlingen hun talenten maximaal kunnen laten ontplooien.”

Niet langer móeten

Nu volgt een volledig nieuw leven, maar het zwarte gat vrees Luc niet. “De tijd van moeten is voorbij, nu is het van mogen. De komende jaren wil ik, samen met mijn vrouw Annemie Decroix, genieten van het leven. Zij stond de voorbije veertig jaar altijd voor me klaar. We willen nog enkele mooie reizen ondernemen – onder andere naar Zuid-Afrika – en ook meer tijd doorbrengen met onze zoon Matthias, schoondochter Joke en onze twee kleinkinderen Josse (5) en Annelou (8). En eens wat later kunnen opstaan, opnieuw een boek lezen en zonder tijdsdruk gaan fitnessen… Daar kijk ik wel naar uit.”

Zijn geliefde Prizma Middenschool Izegem zal Luc vanop een afstand blijven volgen. “Die zit voor altijd in mijn hart, maar met Robby Huysentruyt heb ik de perfecte opvolger. Onze school is in goede handen.”