Louis (11) kent liefst 411 cijfers van het getal pi na de komma

Louis Hoorelbeke (11) kan als een echte wervelwind niet minder dan 411 decimalen van het getal pi uit het hoofd zeggen. Een uitzonderlijke prestatie die in zijn basisschool De Wijzer in Zonnebeke niet onopgemerkt voorbij ging.

Louis Hoorelbeke woont samen met vader Christophe, mama Sophie Bulcke en zus Michèle (10) in De Patine in Zonnebeke. Hij zit in het zesde leerjaar in de Vrije Basisschool De Wijzer bij juf Fien Uyttenhove. “We hadden in klas afgesproken om tegen 14 maart zoveel mogelijk cijfers na de komma van het oneindige getal pi te onthouden”, start Louis zijn verhaal. Pi-dag wordt namelijk op 14 maart gevierd, omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor datum 14 maart geschreven wordt als 3/14 en de driecijferige benadering voor pi 3,14 is.

Blokjes van vijf

Veel Vlaamse scholen werken mee aan de pi-dag. Louis vond het initiatief wel leuk om te doen en begon in januari al te oefenen aan de pi-decimalen. “Ik leerde de cijfers in blokjes van vijf. Elke dag oefende ik een kwartiertje en dat ging vrij vlot. Mijn ouders overhoorden me soms, maar dat gebeurde niet veel.”

Vader Christophe stelt dat bij het opdreunen van de cijfers het tempo moeilijk te volgen was om te controleren. Dit kunnen we alleen maar beamen, want ook bij ons ging Louis als een wervelwind door de pi-decimalen.

Niet zijn lievelingsvak

“Vorige vrijdag moesten we het opsommen op school, maar ik somde ze toen wat trager op omdat ze dan beter te controleren waren”, vertelt Louis. “Natuurlijk was ik blij met mijn prestatie en ik kreeg veel felicitaties op school.”

Louis blijft heel nuchter bij zijn prestatie. “Toch is wiskunde niet mijn lievelingsvak op school”, vertrouwt hij ons toe. “Getallenkennis doe ik wel graag, maar bewerkingen zijn niet aan mij besteed. Mijn voorkeur gaat naar muzische vakken en Frans. Wellicht kies ik volgend jaar voor een sportrichting of moderne talen.” Verder heeft Louis nog andere hobby’s. Zo speelt hij bij de provinciale U12 van SC Zonnebeke, maar zijn grootste hobby is piano spelen. Al vier jaar volgt hij les, waarvan twee uur in Zonnebeke en één uur in Beselare.