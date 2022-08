Lore Vandamme enthousiast voor 1 september: “Experimenteren is leuk, maar blokken moet ook”

Binnen enkele dagen gaat het nieuwe schooljaar van start. Wiskunde- en wetenschappenleerkracht Lore Vandamme begint aan haar 21ste jaar in de VMS en ze kijkt er echt naar uit.

Het stond een beetje in de sterren geschreven dat je in het onderwijs zou terechtkomen?

Lore Vandamme: “Oh, dat was niet zo zeker. Mijn papa was dan wel leerkracht lager onderwijs in de Spanjeschool en later ICT-coördinator van enkele lagere scholen, het stond niet meteen vast dat ik ook in het onderwijs zou belanden. Wel wist ik zeer vroeg dat ik met jonge mensen wilde werken. Ik was lid van de chiro en ik was ook moni op het Kerelsplein. Echt waar, met jonge mensen tussen twaalf en vijftien jaar werken, is het leukste dat ik me kan voorstellen. Ja, ik ben echt enthousiast om op 1 september opnieuw voor de klas te staan.”

In het onderwijs staan is eigenlijk meer een roeping dan een job?

“Je moet de leerlingen graag zien en hen proberen te begrijpen. Jonge mensen willen veel leren en veel weten en dat is daarom niet altijd de leerstof die de leerkracht op dat moment aanbiedt. De leerstof is belangrijk op school maar respect hebben voor iedereen en kunnen lachen in de les vind ik even belangrijk.”

“Het komt er op aan om je leerlingen te boeien, om hen even enthousiast te maken voor je vak als je zelf bent. Akkoord, voor wiskunde is dat niet altijd even makkelijk (lacht). Maar als een leerling een moeilijke formule snapt en kan toepassen op oefeningen dan is hij soms supergelukkig. En ik ook.”

Visualiseren kan een goed hulpmiddel zijn?

“Uiteraard. Zo zag ik enkele weken geleden in ‘Scheire en de schepping’ een gadget dat zeer goed bruikbaar was in de wetenschapslessen. Ik heb dat fragment drie keer herbekeken en dat gadget nagebouwd in duplo. Dat zal ik dit jaar gebruiken in mijn lessen basisoptie wetenschappen.”

“Ik heb wel geluk dat mijn papa veel maakt voor mij. Zo heeft hij geholpen om een kleurenschijf van Newton te maken en heeft hij ook een kubieke meter in elkaar geknutseld. Zo kunnen de leerlingen met hun eigen ogen zien hoe groot of hoe klein dat in werkelijkheid is.”

Maar lesgeven is natuurlijk meer dan gadgets tonen en uitleggen?

“Experimenten en gadgets zijn leuk maar leerlingen moeten ook echte regels blokken, veel studeren, oefeningen maken én hermaken en examens afleggen. En dat vinden ze meestal niet zo leuk. Maar een school moet een gezonde mix van de twee bieden.”

Je begint nu aan je 21ste jaar. Nog niet uitgeblust?

“Totaal niet ! Ik wil niets anders doen dan voor de klas staan, ik doe dat echt graag. Ik stoor mij soms aan de negatieve perceptie die veel mensen hebben over leraars. Het onderwijs is veel meer dan die uren voor de klas staan. Als ik thuis kom, heb ik het geluk dat ik eerst enkele uren tijd heb voor Robbe en Arno en als ze in bed zitten, werk ik nog altijd enkele uren voor school: huistaken of overhoringen verbeteren, lesvoorbereidingen maken, … Ook als ik op reis ben of zelfs gewoon om boodschappen ga met de fiets ben ik alert voor zaken die ik in mijn lessen kan gebruiken. Ik maak bijvoorbeeld een foto van een mooie regenboog of ik koop iets dat ik kan gebruiken in de les.”

“Ik zie de negatieve zaken ook wel, maar ik focus liever op het goede”

“Ik vind het ook fijn dat mijn twee jongens zo leergierig zijn en honderduit vragen stellen. Zij houden mij alleszins alert.” (lacht)

Er is heel wat te doen geweest over een kortere grote vakantie? Voor of tegen?

“Persoonlijk vind ik de huidige regeling OK. Maar ik begrijp ook dat sommige ouders problemen hebben met opvang tijdens een acht weken durende vakantie. En misschien zou het niet slecht zijn om twee weken krokusvakantie te voorzien. Nu is die ene week meestal een werkvakantie: leerlingen moeten boeken lezen, eindwerken afwerken, oefeningen maken.”

Je bent ook een sociaal bewogen persoon?

“Ik moet daar geen moeite voor doen. Ik praat graag met mijn leerlingen, ik geef twee keer per maand plasma omdat ik dat belangrijk vind en ik engageer mij in de Fietsersbond voor meer en veiliger fietspaden in Roeselare. Ik zie de negatieve zaken ook wel maar ik focus liever op de goede dingen. Het klopt dat er een lerarentekort is, dat er sommige collega’s de job misschien moeilijk aan kunnen maar er zijn ook heel veel enthousiaste onderwijsmensen die iedere dag het beste van zichzelf geven. Dat moet meer belicht worden.”

Waar zien we Lore Vandamme binnen tien jaar?

“Hopelijk nog steeds in de VMS met evenveel enthousiasme als nu.” (lacht)

Staan er nog zaken op je bucketlist?

“Ik ben gelukkig met mijn gezin zoals het nu loopt en ik geniet 100 procent van het leven. Maar ik zou wel graag eens IJsland doorkruisen.”