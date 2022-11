Logo Leieland lanceert ‘Kzitermee.be’ op Campus Hemelvaart: “Hulp is slechts twee klikken verwijderd”

Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland en Logo Kempen lanceren samen de vernieuwde tool Kzitermee.be. Het platform brengt 500 diensten samen die actief zijn in preventie en zorg van geestelijke gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen en regio Kempen. De actie werd via een spelvorm voorgesteld aan enkele leerlingen van de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart.

“We willen met Kzitermee.be bijdragen tot een geestelijk gezondere regio. Zit je met iets? Praat erover. Op die manier hopen we jongeren én volwassenen op weg te helpen naar hulpverlening in hun buurt”, vertelt Laurence Platteau, intergemeentelijk preventiewerker bij Logo Leieland. “De online tool is bedoeld voor de brede bevolking maar ook voor professionals, scholen en lokale besturen.”

Kzitermee.be bundelt 500 diensten uit de regio samen die werken rond mentale gezondheid. “De drempel om professionele hulp te zoeken is vaak nog heel groot. Veel jongeren weten ook niet bij welke instanties ze terecht kunnen of durven geen hulp te zoeken. Door er op school of thuis over te praten wordt dat taboe hopelijk doorbroken”, zegt voorzitter en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout.

Iedereen zit wel met iets

De tool werd gelanceerd met een actie op de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart in Waregem. De leerlingen van het tweede jaar ‘Maatschappij en Welzijn’ werden tijdens een sessie onderworpen aan stellingen over mentaal welzijn onder het motto ‘iedereen zit wel met iets’. Als de stelling op hen van toepassing was, mochten ze neerzitten op de stoel met het Kzitermee.be-kussen. “Het was een toffe actie, wij vinden het belangrijk om te kunnen spreken over ons mentale welzijn”, klonk het bij enkele studenten. “Voor jezelf, maar ook om vrienden te helpen, is de tool een goed hulpmiddel.”

“Hulp is dankzij dit platform bij wijze van spreken slechts twee klikken verwijderd. Ook als leerlingenbegeleider kan ik er zeker mee aan de slag”’, reageert Hilde Lavaert.