Logistiek Directeur Koen Cornette (61) gaat met pensioen: “Ik trek meer dan tevreden de MMI-deur achter mij dicht”

Het schooljaar is pas halfweg, maar voor logistiek directeur Koen Cornette zit het er alweer op. Voorgoed, want de geboren en getogen Handzamenaar gaat met pensioen. Hij was 41 jaar lang een graag geziene en gekende figuur in het MMI.

“Ik studeerde in 1983 af als regent Nederlands, Engels en godsdienst aan Sint-Thomas in Brussel”, vertelt Koen Cornette (61). Hij woont in de Handzaamse Nieuwstraat met zijn echtgenote Conny Decleir. “Ik liep stage in Kortemark en solliciteerde er zodra ik mijn diploma op zak had. Ik startte in het MMI op 1 september 1983 als interimleerkracht. Ik was blij dat ik een volledig jaar werk had, want een job in het onderwijs was toen niet zo makkelijk te vinden.”

Begin jaren 80 werd het onderwijs in het MMI gemengd. “Ik had een jongere broer, Tom, die naar het middelbaar moest en dus ging ik leerlingen rekruteren in Handzame. Ik schreef een zevental jongens in. Dat was een goeie zet, want daardoor wilde de directie mij aan boord houden. Er waren echter geen uren als leerkracht meer, dus startte ik als studiemeester-opvoeder. Zo deed ik eigenlijk de leerlingenbegeleiding avant la lettre: ik moest de moeilijkere leerlingen weer op de rails krijgen. Ik deed dat graag, maar mijn droom was toch om voor de klas te staan. Gelukkig kon ik het combineren: leerlingen begeleiden en lesgeven deed ik tot 1994.”

Logistiek directeur

“In 1993 fusioneerde MMI met Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost, waardoor het leerlingenaantal ineens spectaculair steeg. Ik werd gepolst voor de job van adjunct-directeur. Dat was een moeilijke beslissing, want ik stond heel graag voor de klas. Ik ben toch gesprongen en heb daar nooit spijt van gehad. In 2008 groeide ik door naar directeur van de eerstegraadsschool. Mijn taak bestond tot dan nog een groot stuk uit leerlingenbegeleiding. In datzelfde jaar nam de raad van bestuur een drastische beslissing en koos voor een nieuwe directiestructuur, met een algemeen, een administratief, een pedagogisch en een logistiek directeur. Ik kreeg de functie van logistiek directeur en werd volledig verantwoordelijk voor alles wat met verbouwen en bouwdossiers te maken had. Een boeiende job, want onze school moet altijd aangenaam en modern blijven voor de leerlingen. Ik ben dan ook trots op wat we bereikten met het MMI: het is te veel om alles op te noemen, maar we beschikken over een modern leerlingenrestaurant, een ruime en multifunctionele sporthal, een grote studiezaal, een moderne leraarskamer en twee nieuwe schoolbussen.”

Belangrijke speler

“Mijn laatste werkdag werd ingevuld met de toekomst, want op 31 januari zat ik nog samen met de directie en een architectenbureau om ons masterplan 2024-2030 te bespreken. We willen in kaart brengen hoe we de school de komende zes jaar willen zien evolueren. Bouwen kost geld en soms duurt het tien tot vijftien jaar vooraleer je subsidies kan loskrijgen. Maar goed, daar zal mijn opvolger zich nu over moeten buigen. De dag dat je met pensioen gaat, moet er niets meer en is het plots gedaan met een overvolle agenda. Ik zal me in elk geval kunnen bezig houden met mijn videomontages, wat al 30 jaar mijn hobby is, maar ook een reisje of een uitstapje zal nu makkelijker lukken. En niet te vergeten: meer tijd voor mijn vrouw, mijn kinderen en kleinkind. Ik trek meer dan tevreden de deur van het MMI achter mij dicht. Ik heb de school weten groeien van een kleine 500 leerlingen tot wat ze nu is. We krijgen er straks de richtingen Haar- en schoonheidsverzorging, Horeca en Wellness & Lifestyle bij. We blijven evolueren en dat is goed. Het kleine MMI is een grote en belangrijke speler geworden in het West-Vlaamse onderwijslandschap en daar mogen we allemaal trots op zijn”, besluit Koen Cornette.