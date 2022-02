Locatie voor tijdelijke verhuis van het Sint-Andreasinstituut in Brugge gevonden

Het Brugse Sint-Andreasinstituut mag volgend schooljaar mobiele klasunits plaatsen op een braakliggend stuk grond in de Abdijbekestraat in Sint-Michiels. Het gaat om een tijdelijke oplossing, in afwachting van de afwerking van het nieuwe schoolgebouw in de Jacobinessenstraat. Na de zomer wordt het oude schoolgebouw aan de Garenmarkt afgebroken, want de school moet plaats maken voor de nieuwe expohal Brusk van Musea Brugge.

De zoektocht naar een tijdelijk onderkomen voor deze Brugse secundaire school was de voorbije twee jaren een Calvarieberg. Aanvankelijk hoopte Sint-Andreas om tot Pasen 2023 gebruik te mogen maken van de leegstaande klassen in de Boeveriestraat, aangezien het VTI verhuisd is naar een nieuwe infrastructuur aan het station.

Eind vorig jaar beëindigden de nieuwe eigenaars van de site, die op deze plek woningen willen realiseren, eenzijdig de besprekingen. Bijgevolg moest het Sint-Andreasinstituut op zoek naar een alternatieve oplossing.

Mobiele units

“De voorbije weken werden meerdere pistes verkend en afgetoetst op hun haalbaarheid. Het uitgangspunt hierbij was om een gezamenlijke en zelfde oplossing te vinden voor de hele school”, verduidelijkt directeur Kristof Dewaele. “Bovendien werd gezocht naar een site die zich op een redelijke afstand van de school op de Garenmarkt bevindt met een voldoende beschikbare en functionele ruimte. Dat was uiteraard geen evidentie.”

“Ons schoolbestuur heeft beslist om in samenwerking met de vzw Bermhertigheid Jesu (de overkoepelende vzw van onder meer het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw) mobiele klasunits te plaatsen op een terrein in de Abdijbekestraat. We krijgen daar een terrein van ongeveer 8000 m² ter beschikking. De school voelt zich alvast welkom in de aangename omgeving van deze zorgsite. Er wordt voorzien om in juni de mobiele klasunits te plaatsen om dan begin juli de school te verhuizen naar de tijdelijke campus.”

Veilig

“Bij de keuze werd ook rekening gehouden met de vlotte en veilige toegankelijkheid van de site”, zegt voorzitter Will Verniest. “Te voet op 500 meter van de achterkant van het station. Fietsers kunnen via de doorgang tussen de Stationslaan en de Passantenbrug en via het domein van het Psychiatrisch Ziekenhuis veilig de Barrièrestraat en vervolgens Abdijbekestraat bereiken. Er is eveneens een bushalte vlak voor de deur.”

”De definitieve verhuizing naar de nieuwe school in de Jakobinessenstraat is op dit ogenblik voorzien tegen Pasen 2023. De secundaire afdeling organiseert op 14 mei 2022 een afscheidsfeest voor alle (oud-)leerlingen en hun ouders, de (oud-)leerkrachten, buren en iedereen die nog een laatste keer het schooldomein wil komen bezoeken. Na 163 jaar op de Garenmarkt willen we op een warme manier afscheid nemen van die site.”