Lisa Vantomme ruilt een Boeing voor het klaslokaal: “Geld is voor mij nooit de drijfveer geweest”

Lisa Vantomme heeft enkele jaren geleden het vliegtuig geruild voor het klaslokaal. Een keuze die ze zich nog niet heeft beklaagd, want lesgeven aan jonge mensen is toch wel haar roeping gebleken. Maar haar carrière bij TUIfly heeft haar wel geholpen in haar schoolloopbaan.

Lisa Vantomme: “Ik heb inderdaad bedrijfscommunicatie Engels-Nederlands gevolgd in Leuven, met de bedoeling om bijvoorbeeld als copywriter in de publiciteitswereld te werken. Dat heb ik trouwens ook even gedaan voor het Roeselaarse bureau B.AD. Toen ik in 2013 afstudeerde, wilde ik nog een mooi reisje maken voor ik ‘echt’ begon te werken. Ik zocht reisbestemmingen op verschillende reissites en op de site van Jetair zag ik plots een vacature als cabin crew member.”

En je stelde je kandidaat?

“In januari 2014 mocht ik beginnen aan mijn opleiding van anderhalve maand bij TUIfly. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is dit niet zo makkelijk. De opleidingscursus is volledig in het Engels en je moet per onderdeel minstens 80% op het examen halen. Ook bijvoorbeeld de wet drill waarbij je met kledij in het water moet en de juiste handelingen stellen of de evacuatieoefeningen, zijn best heftig.”

Als cabin crew member kwam je misschien niet aan het loon dat voor een masteropleiding van toepassing is?

“Misschien niet, maar geld is nooit de drijfveer geweest. Ik doe liever een job waar ik me 100% goed in voel en die iets minder betaalt dan een job die beter betaalt, maar waar ik de uren aftel naar het einde van de werkdag.”

“Maar eigenlijk wordt een cabin crew member niet slecht betaald. Als je bijvoorbeeld enkele overnachtingen per maand kan doen, krijg je daarvoor ook iets meer loon.”

Je tekende een jaarcontract maar uiteindelijk bleef je bijna zeven jaar bij TUIfly?

“Ja, gewoon omdat ik het zo graag deed. Geen enkele dag was dezelfde en ik heb van alles meegemaakt tijdens het vliegen: passagiers die flauwvielen, grote vertragingen, …”

Je hebt zelfs je echtgenoot die piloot is, ontmoet op het vliegtuig?

“En nog wel op een speciaal moment: tijdens mijn ‘lossingsvlucht’ als chef de cabine in november 2016. De gezagsvoerder wilde naar het toilet en dan moet een ander cabin crew member bij de overblijvende piloot aanwezig zijn in de cockpit. Ik raakte aan de praat met de copiloot, we hadden een goede klik en van het een kwam het ander. We zijn samen van januari 2017.”

“Veel samen vliegen, hebben we echter nooit gedaan We vonden dat niet nodig. We zijn één keer samen drie dagen op Kaapverdië geweest, maar dat is het eigenlijk.”

Op jullie huwelijk moesten jullie uiteraard niet werken, maar dat heeft toch aan een zijden draadje gehangen?

“Amai, en nog geen klein beetje. We hadden een vrije dag aangevraagd bij de HR-dienst op onze huwelijksdag en die was goedgekeurd. Maar toen het uurrooster van die periode werd doorgestuurd, was het toch even schrikken. Op onze huwelijksdag moest ik naar Malaga vliegen en Gert-Jan naar Alicante! Gelukkig kon, na een telefoontje, alles opgelost worden.”

Waarom ben je na zeven jaar gestopt met die job?

“Voor ons pasgeboren dochtertje Lieta. Als vliegend personeel heb je erg onregelmatige uren en moet je echt wel flexibel zijn. Als je dan nog als koppel in de luchtvaartsector werkt, is het misschien niet onmogelijk om alles geregeld te krijgen voor een gezin met kinderen, maar de planning wordt toch heel moeilijk.”

“Maar ik zou sowieso de stap naar het onderwijs gezet hebben dus de pijn in mijn hart die ik voelde toen ik afscheid nam van mijn echt schitterende collega’s bij TUIfly, werd verzacht door een nieuwe uitdaging die mij wachtte in de VMS.”

De ‘reconversie’ verliep snel?

“Ik heb een lerarenopleiding van een jaar gevolgd en in augustus 2021 ben ik gestopt met vliegen. In september 2021 mocht ik voltijds beginnen in de VMS. Dit jaar geef ik ook voltijds les: Engels en Nederlands in de tweede en derde graad.”

Is er veel verschil tussen een vliegtuig managen en een klas?

“Er is toch wel een verschil, maar ik heb wel heel veel levenservaring opgedaan door mijn job als cabin crew member. Ik ben veel ‘matuurder’ geworden in die zeven jaar, ik heb gezien hoe mensen reageren in bepaalde situaties. Die lessen kan ik gebruiken bij mijn leerlingen. Ik heb geleerd om beter in te spelen op non-verbale communicatie. In klas zal ik soms een tijdje wachten om te reageren op een opmerking van een leerling.”

“Lesgeven in de VMS is echt wel de job van mijn leven. Als leerkracht heb je voortdurend contact met de jeugd en de sfeer onder de collega’s is ongelooflijk leuk. Als je na een geslaagde schoolreis naar Parijs samen met de collega’s kunt nagenieten bij een glaasje rosé besef je pas hoe leuk de job wel is.” (lacht)