Met een opkomst van 450 à 500 aanwezigen was het schoolfeest in Vrije Basisschool Sint-Juliaan opnieuw een schot in de roos.

De kinderen staken hun beste beentje voor op het podium in het thema #LikeUs, terwijl ouders, grootouders en sympathisanten onder een stralende zon genoten van de optredens met een hapje en een drankje.