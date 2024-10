Lieven Verkest, coördinerend directeur van acht scholen: “We zijn bezig met vijf bouwprojecten”

Naar aanleiding van de subsidiebevestiging van de Ruiseleedse gemeenteraad voor de basisscholen De Kiem en De Linde, interviewden we Lieven Verkest, via scholengemeenschap Driespan coördinerend directeur van acht scholen, in Wingene (4), Zwevezele (2) en Ruiselede (2). Want er liggen in onze regio – wegens acuut plaatsgebrek – wel meer dringende schooldossiers op geld te wachten. “We zijn bezig met vijf bouwprojecten”, bevestigt Verkest.

Eigenlijk is de situatie hallucinant. In 2018 stonden er liefst 1.826 schoolbesturen op de wachtlijst van Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Naar verluidt is er in Vlaanderen 6 miljard nodig om de dringendste noden te lenigen. Dat geld heeft de Vlaamse regering niet. Liefst de helft van alle schoolgebouwen is ouder dan vijftig jaar. Dus zijn er scholen uit bijvoorbeeld Gent of Kortrijk die al dossiers indienden in 2010 en nog steeds geen idee hebben, wanneer ze geld gaan zien. Om daar als kleine gemeente zoals Wingene of Ruiselede een voet tussen de deur te krijgen, is niet eenvoudig. “Dit zorgt al jaren voor zeer stresserende toestanden bij zowel schooldirecties als leraars”, geeft Lieven Verkest toe. Het zorgt ook voor onthutsende toestanden: tegen dat een ingediend bouwdossier eindelijk vergund is en het geld toegezegd, kan het tegen het initiële bedrag helemaal niet meer gebouwd of verbouwd worden!

De nieuwe aanbouw moet het acute plaatsgebrek in basisschool De Kiem opvangen. © gf

Acuut plaatsgebrek

Toch slaagt de scholengemeenschap Driespan erin – goed voor in totaal 1.850 leerlingen en 160 leerkrachten – om vijf bouwdossiers uit te werken die binnen ten laatste twee jaar aangevat kunnen worden. Voor de basisscholen De Kiem en De Linde zouden de werken volgend jaar al kunnen starten. “Voor De Kiem is de situatie zo acuut, dat we de computerklas en de fit-en-fun (bewegingsruimte) reeds hebben omgebouwd tot klaslokalen”, zegt Verkest. “Daar wachten we op de omgevingsvergunning, om van wal te steken. Er komt een nieuwe refter en nieuw opvanglokaal, zodat de oude ruimtes een nieuwe bestemming krijgen. Op de eerste verdieping komen klassen voor het lager onderwijs, die na de schooluren ook kunnen benut worden door de academies voor muziek, kunst, techniek en woord. Dankzij het gemeentebestuur zal de school via Curando ook kunnen beschikken over een nieuwe sportzaal .“

Ouderlingengesticht

Voor basisschool de Linde in Doomkerke zitten de plannen in de eindfase van ontwerp en vergunningsaanvraag. Daar kreeg de school het aangrenzende maar beschermde ouderlingengesticht (met schuur) in kosteloze erfpacht van het gemeentebestuur, wat ruimtelijk extra mogelijkheden biedt. “Gezien de lamentabele toestand van dit laatste gebouw, vraagt het veel creativiteit om hier nog comfortabele lokalen onder te brengen”, aldus Verkest.

Basisschool De Horizon in Zwevezele barst eveneens uit zijn voegen. “In 2017 bouwden we vier kleuterklassen”, zegt Verkest. “Vandaag tellen we al zes klassen en groeiden we van zes naar negen lagere klassen. Dat konden we voorlopig met containerklassen opvangen. We hopen vanaf volgend jaar twee kleuterklassen te kunnen aanbouwen, in dezelfde stijl.”

De leef- en leerschool Sint-Elooi in Wingene kampt eveneens met te weinig plaats in te krappe lokalen. “Daar z

“Voor de Centrumschool zoeken we een compromis met de buurt” – Lieven Verkest

oeken we klaslokalen samen te voegen, binnenmuren uit te breken en vier nieuwe lokalen bij te bouwen. Ook de kapel – met eetzaal en polyvalente zaal moet dringend gerenoveerd. Maar eigenlijk verdient het hele gebouw aandacht, want het is verouderd. Ik denk aan ventilatie, vloerverwarming, isolatie, warmtepompen … Het zal zeker nog een jaar duren voor dat dossier klaar is, omdat we ook extra willen inzetten op een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.”

Privatisering

En dan is er nog het aanslepende dossier van de Wingense Centrumschool. “Dat is een ingewikkeld dossier, dat reeds dateert van 2017”, stelt Verkest. “Vooreerst zitten we hier in een clusterproject met Maldegem en Poperinge. We hebben het hier over een volledige nieuwbouw, die slechts betaalbaar is via PPS-cofinanciering: zowat één derde van het schoolterrein (6.000 van de 18.000 m2) wordt afgestoten voor de privébouw van appartementen.” Bedoeling was 80 appartementen te bouwen in vier blokken waarvan één zes verdiepingen hoog was. Maar omwonenden tekenden beroep aan tegen de plannen, waarna de provincie de omgevingsvergunning weigerde.

Zo kan de nieuwe Centrumschool er binnenkort uitzien. Onmogelijk te financieren zonder privékapitaal. © gf

“De buurt vreest vooral de extra verkeersdrukte en densiteit en daar willen we zeker wat aan doen”, legt Verkest uit. “We hebben een eigen personeelsparking gepland die na de schooluren ook beschikbaar is voor de buurt. Het is cruciaal dat we een vergunbaar ontwerp kunnen bekomen. De kleuterschool zal dan voorlopig een tijdelijk containerdorp worden. We hopen binnenkort met de buurt een compromis te vinden en het bouwcontract nu in november te kunnen tekenen. We zijn daar al zeven jaar hard mee bezig.”