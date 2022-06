Lieven Delvoye neemt na 25 jaar afscheid als schooldirecteur: “Kwarteeuw genoten van droomjob”

Als afscheidnemend directeur van het OLV-Instituut en coördinerend directeur van de Scholengemeenschap Bertinuscollectief werd Lieven Delvoye (65) verschillende keren aangenaam verrast door zijn leerlingen en personeelsleden. Zijn grootste realisatie vindt hij zelf de invoering van CLIL, waarbij niet-taalvakken in andere talen worden aangeboden.

Lieven Delvoye werd geboren in Beselare op 30 maart 1957. Na de lagere dorpsschool, volgde hij Latijn-Wiskunde in het college van Menen. “Daarna behaalde ik het diploma van Handelsingenieur aan de KULeuven. Met als specialiteit Toegepaste Economie en Wetenschappen-Economie. Maar toen al ging mijn liefde uit naar het onderwijs, en daarom volgde ik tijdens mijn studies gedurende twee jaar de Aggregaatsopleiding, om les te mogen geven”, zegt Lieven.

“Mijn eerste job kreeg ik bij Hantal (nu Vives, red.) in Kortrijk, waar ik van 1980 tot 1997 Problem Solving en de computertalen Fortran en Cobol doceerde. In 1997 kon ik Jean-Pierre Pledts opvolgen als directeur van het H. Hartinstituut”, vertelt Lieven.

Vorige vrijdag werd de directeur voor een eerste keer verrast tijdens een feestje in de binnentuin van de school. Iedereen werd er getrakteerd op alcoholvrije cocktails en frietjes. “Je was als directeur heel toegankelijk voor je leerlingen en wij mochten heel wat verwezenlijken”, zeiden Amarilis Vandromme en Ankje Vanexem namens de leerlingenraad. De directeur kreeg een fles champagne, en van elke leerling een wenskaart.

Meest fier ben ik op CLIL, waarbij niet-taalvakken gegeven worden in het Frans of het Engels

Lovende woorden

Greet Chaerle nam het woord in naam van alle leerkrachten. “Vanaf die ijskoude 7 januaridag 1997 klopte jouw hart voor de school en bracht je er warmte. Toen al gaf je aan dat je de leerlingen centraal wilde plaatsen en dat je hen wilde voorbereiden op een snel veranderende wereld. En dat heb je steeds gedaan. Je was met de leerlingen en je medewerkers begaan. Daarnaast maakte je het lerarenkorps toen al warm voor het leren met de computer, een toekomstvisie die bewaarheid werd. Vooruitstrevend als je bent, bracht je heel wat vernieuwing in de school. Je bouwde aan mooie samenwerkingsverbanden met de andere Poperingse scholen. De opstart van het Bertinus Collectief met ondermeer de nieuwe namen voor de scholen. Je kon je architectuurpassie kwijt in de nieuwbouw en de renovatie van het A-gebouw. In de toekomst zal je ongetwijfeld ook de bouw van de geplande nieuwe lokalen van kortbij blijven volgen”, aldus leerkracht Greet Chaerle.

CLIL-systeem

Als blijvend teken van erkentelijkheid kreeg Lieven een steen met zijn ster er op, op de ‘Walk of Fame’ van het OLVi. “Waar ik het meeste fier op ben, is de realisatie van het CLIL-systeem, waarbij niet-taalvakken zoals biologie, geschiedenis, aardrijkskunde onderwezen worden in het Frans of het Engels. Ik ging de zaak vurig bepleiten bij toenmalig Onderwijsminister Frank Vandenbroucke. Hij geloofde erin, en kwam zelfs enkele lessen mee volgen. Ondertussen wordt het systeem toegepast in meer dan honderd Vlaamse scholen”, zegt Lieven trots.

Lieven Delvoye is getrouwd met Christine Merlevede, die vanaf 1980 Scheikunde gaf in het Poperingse college. Samen hebben ze drie dochters: Lien, Barbara en Karen. Delvoye wordt opgevolgd door Stefaan Ghyssels, nu directeur van het VTI en het St.-Janscollege. Lieven blijft voorzitter van de raad van beheer van het OLV-Gasthuis, en hij blijft verder zetelen in het bestuur van het Jan Ypermanziekenhuis. “Ik heb 25 jaar genoten van deze droomjob. Ik mag het schooljaar nog afwerken als directeur. Verder heeft men mij gevraagd om de geplande bouwwerken verder te begeleiden en op te volgen. Bang voor het zwarte gat ben ik dus zeker niet. Bovendien zijn we van plan om nog veel te reizen, te fietsen, te wandelen, en heb ik thuis altijd een mooi boek bij de hand”, besluit Lieven.