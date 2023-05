Lieselot (37) van basisschool De Ooievaar in Poelkapelle is laureaat Beste Boekenjuf

De inspanningen van Lieselot Vannieuwenhuyse (37) om het lezen te promoten in vrije basisschool De Ooievaar werpen vruchten af. Niet alleen wordt er meer gelezen op de Poelkapelse school, de kinderen scoren ook beter op leestesten. Canon Cultuurcel selecteerde juf Lieselot als één van drie laureaten van Beste Boekenjuf 2023.

De actie Beste Boekenjuf/meester zette voor de dertiende keer leerkrachten die hun schouders zetten onder een leesbevorderende aanpak in de schijnwerpers. 61 boekenjuffen en -meesters werden aangemeld door leerlingen, ouders en collega’s. Bij een eerste selectie koos de jury zes scholen uit. Uit die groep kwamen drie laureaten. Maaike Verstraete van De Horizon in Snaaskerke is Boekenjuf 2023, maar ook Lieselot Vannieuwenhuyse van vrije basisschool De Ooievaar in Poelkapelle viel als een van de drie laureaten in de prijzen.

“Ik werd voorgedragen door juf Manon Demette, die samen met mij leesjuf is in De Ooievaar”, vertelt Lieselot (37), die ook klasjuf is van het tweede leerjaar. “Onze taak is om alles rond lezen in een beleid te gieten. Je kan van alles doen rond lezen, maar het is goed om ook een doel voor ogen te hebben. Nadat alle zes genomineerden op school bezoek kregen, selecteerde de jury de drie laureaten. Het is een hele eer. Het motiveert ons wel om voort te doen waarmee we gestart waren.”

Voorlezen

Met allerlei acties proberen ze meer leesmomenten op school te creëren. “We deden een project met Iedereen Leest rond een kwalitatieve leesomgeving waarbij lezen zichtbaar is als je in de school binnenkomt door verschillende leesplekjes te creëren, zoals een leesboot, leeshoeken in de klas, een leeskast… We kregen zo ook een leescheque van 1.500 euro om ons boekenaanbod aantrekkelijker te maken. We hebben ook ingezet op samenwerking met externe partners, zoals de bibliotheek in Langemark en ouders die komen voorlezen in de eerste graad.”



Op donderdag om 15.45 uur wordt er in heel de school gelezen. “In de lagere jaren is dat voorlezen, voor de hogere jaren vrij lezen of voorlezen aan kleuters”, vervolgt Lieselot. “Ook de leerkrachten hebben al eens gewisseld van klas om voor te lezen. We kozen voor een vast moment om de samenhorigheid rond lezen te stimuleren. De kinderen komen dan om 16 uur buiten en vragen elkaar welk verhaal zij gelezen hebben.”

Vijftig boeken

De acties werpen wel degelijk vruchten af. “We zien dat we stappen vooruit zetten in leestesten en AVI-niveaus (maatstaf voor de leesvaardigheid van kinderen en de moeilijkheidsgraad van kinderboeken, red.). Dat is plezant, zeker als je van een ouder hoort dat het kind nu sneller zelf een boek neemt om te lezen, terwijl het daarvoor altijd een hele discussie was. Dat is het mooiste compliment dat je kan krijgen.”

Vorige week woensdag werd Lieselot verrast op school voor de prijsuitreiking. “We kregen een pakket van vijftig boeken en ik mocht ook al naar een inspiratiedag rond leesbevordering en kwalitatieve leesomgeving. Je kon er ook ideeën uitwisselen en in gesprek gaan met iemand van de schoolinspectie om voorbeelden te geven waarvan we zien dat ze vruchten afwerpen.”