Liesbeth Criem nieuwe coördinerend directeur bij Federatie Steinerscholen: “Beleid en visie verder uitwerken”

Sinds 15 augustus is Liesbeth Criem de nieuwe coördinerende directeur bij de federatie van steinerscholen in Vlaanderen. Opvallend is wel dat de Ieperse geen achtergrond heeft in het onderwijs.

“Op 1 december 1976 werd ik in Poperinge geboren. Na het behalen van mijn diploma licentiaat vertaler Frans/Spaans, ging ik aan de slag in de aardappelgroothandel van mijn ouders, waar ik instond voor de export. Later hebben we samen ook nog een bed and breakfast opgebouwd en uitgebaat in Haringe, met vooral de passie voor het koken. Nadien ging ik aan de slag als financieel verantwoordelijke bij Sowepo, om uiteindelijk zo’n drie jaar terug ontslag te nemen en te kiezen voor een zelfstandige job, als begeleider van ondernemers”, zegt Liesbeth.

Steinerpedagogie

Intussen was Liesbeth gehuwd met Wouter Vanderjeugt en zijn er drie kinderen met Louise (19), Jules (17) en Romanie (9). Door laatstgenoemde ging de bal aan het rollen. “Een vriendin vertelde me over het steineronderwijs en dat dit wel iets zou kunnen zijn voor Romanie. Ik volgde een infoavond en was meteen verkocht. Vanaf dan ging het vlug. We schreven onze dochter in, en na een tijdje werd ik lid van de raad van bestuur, leerde meer en meer de werking van de school en de steinerpedagogie kennen. Sinds enige tijd zijn er ook plannen om een middelbare school op te starten in Ieper en in dat opzicht ging ik met diverse mensen gesprekken aan. Ik volgde de opleiding steinerpedagogie EduArta en bleef me verder verdiepen in dit onderwijs. Tot ik van Barbara Decramer, de directeur van de Ieperse school Koningsdale, in april een mailtje kreeg met een vacature voor halftijds coördinerend directeur. Ik ging de mail lezen, was er echt door gebeten, zodanig dat ik zelfs mijn dochter vergat op te pikken in de academie…”

Deze nieuwe functie voelt niet als een job, maar als een levenskeuze

Begeleiding

“Ik stelde me kandidaat en kreeg al vlug het positieve nieuws te horen dat ik vanaf 15 augustus de taak op mij mocht nemen. Misschien wel vreemd te noemen voor iemand die totaal geen achtergrond heeft in het onderwijs. Anderzijds vind ik dat kruisbestuiving tussen ondernemerschap en onderwijs heel waardevol is. Mijn taak zal er in bestaan het beleid en de visie van het steineronderwijs verder uit te werken en uit te dragen. Ik ben het aanspreekpunt voor de diverse basisscholen, detecteer noden, organiseer begeleiding. Daarnaast blijf ik ondernemers begeleiden”, aldus Liesbeth.

“Recent kwam in het nieuws dat kunstonderwijs een enorme boost kent. En misschien kan dat de ideale link zijn om nieuwe families naar ons onderwijs te trekken, gezien de brede basis van het steineronderwijs in perfecte harmonie staat met kunstzinnige vakken als toneel, expressie, muziek, tekenen… Deze worden geïntegreerd in de leerstof, zodat de kinderen makkelijker leren. Zonder ons te willen omschrijven als scholen voor kunstenaars. Er is nood aan vrijheid in het onderwijs en het valt op dat zowel de kunstscholen als de steinerscholen enorm populair zijn. In onze streek zie je wel dat de steinerschool trager groeit dan in de grootsteden, gezien we ons graag vastklampen aan het traditionele. Voor mij was het, nu ik de 45 voorbij ben, het ideale moment om mijn leven een nieuwe wending te geven. Je hebt intussen een pak levenservaring mee. Deze nieuwe functie voelt niet als een job, maar als een levenskeuze. Sedert wij een voet gezet hebben in de steinerschool, is ons leven en onze vriendenkring serieus veranderd.” (DT)