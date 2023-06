Liesbet Minne keert terug naar haar roots: Abdijschool krijgt een ballet- en gymnastiekschool

Liesbet Minne, geboren en getogen in Brugge, richt een ballet- en gymnastiekschool op in het nieuwe sportcomplex van de Abdijschool van Zevenkerken. “Er kan nooit genoeg aanbod zijn aan beweging.”

Liesbet Minne (38) woont vandaag in de Vlaamse Ardennen, maar haar roots liggen in Sint-Andries. “Mijn opa woont letterlijk om de hoek van de Abdijschool van Zevenkerken. Maar niet alleen voor hen kom ik nog in de streek. Met mijn dansschool Studio Minne geven we al enkele jaren op woensdagnamiddag lessen podiumkunst aan de meisjes van de Abdijschool”, begint Liesbet.

Positief zelfbeeld

Liesbet heeft een mooie danscarrière uitgebouwd en richtte in 2004 Studio Minne op. “Een goede kunstopleiding met aandacht voor technische en kwalitatieve disciplines zorgde ervoor dat Studio Minne zeer snel uitgroeide tot één van de meest gerenommeerde semiprofessionele opleidingen in Vlaanderen. Het is de prioriteit van Studio Minne om alle leerlingen, jong of oud, aan de hand van een positieve, constructieve werkwijze, te laten groeien. Er wordt academisch gewerkt aan een juiste techniek maar in tussentijd dus ook gesleuteld aan een positief zelfbeeld. Tijdens de lessen wordt de lat hoog gelegd, weliswaar met de glimlach. Elk kind wordt zo goed als mogelijk individueel begeleid”, vervolgt Liesbet, die hoofddocente en artistiek directeur is van Studio Minne. Daarnaast is ze ook lector in de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool in Gent.

In Loppem wordt gestart met ballet- en gymnastieklessen. “De abdijschool heeft een heel mooi nieuw sportcomplex met een ruim aanbod aan turntoestellen en er is een professionele spiegelzaal van liefst 400 m². Deze accommodatie leent zich er dus perfect toe om er een ballet- en gymnastiekschool op te starten. Maar ook omdat we vinden dat er nooit genoeg aanbod aan beweging kan zijn – zeker in tijden waarin veel kinderen achter een scherm zitten – waren we gemotiveerd om hier met onze buitenschoolse lessen te starten”, vervolgt Liesbet.

Praktisch

De lessen vinden plaats op zaterdagvoormiddag. “Vanaf september bieden we op hoog niveau ballet- en gymnastieklessen aan. Voorkennis is absoluut geen vereiste. Zowel kleuters als leerlingen van de lagere school kunnen bij ons opstarten en dat in beide disciplines: gymnastiek en ballet. Het is ook mogelijk om beide disciplines te combineren, want de lessen overlappen elkaar niet. De kinderen krijgen professionele begeleiding door docenten die beschikken over een pedagogisch diploma en meer dan tien jaar doceerervaring hebben.”

Info: www.studiominne.be.