Lies Van Haecke wordt nieuwe directrice Prizma Sint-Pieter Emelgem: “Ik weet dat dit een heel warme school is”

Er zijn dit jaar bij Prizma al wat directeurswissels geweest en daar komt er nog eentje bij. Net na de herfstvakantie start Lies Van Haecke met een nieuwe job als directrice van Prizma Sint-Pieter in Emelgem. De Emelgemse volgt daarmee Tommy Van Steenwinkel op die naar Scholengroep Arkorum in Roeselare trekt.

Lies Van Haecke (34) staat al haar hele carrière in het onderwijs. Als leerkracht in de derde graad secundair was ze bijna een decennium lang aan de slag in Immaculata in Ieper. Vanaf 4 november neemt ze een nieuwe uitdaging aan als directrice van Prizma Sint-Pieter.

Je komt uit een echt onderwijsnest, was het een evidentie dat je zelf ook in het onderwijs terechtkwam?

“Mijn ouders zijn allebei leerkrachten wiskunde. Papa Dirk werkte in het Sint-Jozefsinstituut in Tielt en mama Trees Denduyver was aan de slag in Prizma Campus College in Izegem. Intussen genieten ze allebei van een welverdiend pensioen. Ik ben de jongste van vier zussen en ook mijn zus Els was jaren leerkracht wiskunde aan het Izegemse college, maar is intussen aan het werk aan de kust, waar ze ook woont. Wiskunde én onderwijs zit ons toch wel in het bloed. Ik behaalde na mijn humaniora een master wiskunde en rolde zo bijna automatisch in het onderwijs. Na een vervanging in een Brugse school kwam ik in Ieper terecht. Ik startte er op 12 november 2014. Ik zal nu dus net mijn tienjarig jubileum niet kunnen vieren.”

Je start volgende week al als directrice. Speelde je al langer met het idee om dat te doen?

“Dat is beetje bij beetje gegroeid. Onze kinderen gaan intussen allemaal naar de lagere school en worden zelfstandiger. Ik dacht nu en dan wel eens wat ik nog wil doen in de toekomst en een directiefunctie leek mij wel wat. Ik heb mijn hele jeugd op de Bosmolens gewoond en liep daar school. Toen ik een vacature zag voor directeur, heb ik echt getwijfeld of ik mij kandidaat zou stellen. Door omstandigheden heb ik toen echter niet gesolliciteerd, maar een paar maanden later zag ik een mail passeren dat ze ook in Emelgem een nieuwe directeur zochten. Onze drie kinderen lopen er school, dus ik ken er het reilen en zeilen wel wat. Met de steun van mijn man en ouders besloot ik ervoor te gaan.”

Je doorliep de sollicitatieprocedure zonder dat veel mensen daarvan op de hoogte waren?

“In Ieper wou ik open kaart spelen en had ik wel de directie op de hoogte gebracht, er waren ook vier collega’s die van mijn plannen wisten. In Emelgem zelf had ik eigenlijk niemand iets verteld, zelfs onze kinderen niet. Zij vertelden thuis al eens dat ze een nieuwe directeur zochten op school en toen was ik al heimelijk bezig met de procedure.”

“Ik doorliep netjes alle stappen en wist dat de beslissing dinsdagavond zou vallen. Woensdagmorgen kreeg ik telefoon met het goede nieuws en tien minuten later moest ik zelf voor de klas staan in Ieper. Een heel gek gevoel, want ik wist toen al dat ik aan mijn laatste dagen bezig was daar. Ik heb dan woensdagmiddag de kindjes zelf op de hoogte gebracht. Zij dachten eerst dat ik een grapje maakte, maar intussen weten ze wel dat mama de nieuwe directeur wordt. Ze zijn best trots.”

Je trekt van een secundaire school naar een kleuter- en lager onderwijs. Dat wordt een compleet andere doelgroep?

“Er gaat een hele nieuwe wereld voor mij open. Ik ben er mij van bewust dat ik heel veel nieuwe dingen zal leren kennen en dat zie ik helemaal zitten. Dat het publiek anders wordt zal aanpassen zijn, maar ik kijk echt uit naar deze nieuwe uitdaging. Ik zal het les geven zeker missen, maar ik krijg er ook nieuwe dingen voor in de plaats en daar heb ik zin in.”

De school zelf is niet nieuw voor je. Zal dat een voordeel zijn?

“Ik ken in elk geval al heel wat juffen, meesters en personeel op school. Dat is wel leuk, dat ik niet in een compleet nieuwe omgeving terecht kom. Ik ken ook heel wat ouders natuurlijk. Ik sta achter de visie van de school en ik weet gewoon uit ervaring dat het een hele warme omgeving is en dat wil ik absoluut zo houden. Er zal heel wat op mij af komen.”

“Ik werd bijvoorbeeld al gebeld door de mensen van de ouderraad in verband het het grootouderfeest van volgende maand, dus dat kan al een eerste projectje worden. Binnen een paar jaar komt er hier een nieuwe kleuterafdeling, dus ook daar zal ik zeker mijn schouders moeten onder zetten.”

Er zijn dit schooljaar een paar nieuwe directeurs gestart binnen Prizma, schept dat een band?

“In de week na de vakantie is er tweedaagse voor directies, dus ga ik op donderdag en vrijdag al met mijn collega-directeurs op stap. Het is voor mij wel fijn om te weten dat die mensen allemaal datzelfde overweldigende gevoel hadden toen zij eerder dit jaar aan de slag gingen. Ik voel mij ook erg gesteund door Marie Maertens, de coördinerende directeur, dus ik word goed omringd. Ik kijk nu al uit naar 4 november.” (Melissa Vanwijnsberghe)