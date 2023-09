Liam (23) pendelt tussen Q-music en school MMI: “Mijn leerlingen weten dat ik ook nog Q-dj ben”

Het beste van twee werelden combineren, dat is wat Liam Van Haverbeke doet: hij combineert een job als leraar muziek in het MMI in Kortemark met een job als dj bij Q-music.

“Muziek zit in de genen in onze familie”, aldus Liam (23), afkomstig uit Ingelmunster. “Ik was trouwens als kind bezeten van speelgoed dat lawaai maakte. Mijn ouders vonden het niet meer dan logisch dat ik muziekschool volgde. Ik koos voor de klarinet als instrument en ben nog steeds actief bij Kunst Veredelt, de harmonie in Ingelmunster. Hoewel ik van plan was om archeologie te studeren, liet ik me toch verleiden tot een opleiding journalistiek bij Howest Kortrijk. De liefde voor muziek bleef en ik liep stage bij Studio Brussel. Daarna begon ik een opleiding internationale politiek, maar die maakte ik nog niet af, want toen kruiste Q-Music plots mijn pad. Ik schreef me in voor de Q-academy en belandde enige tijd later in de studio van Q-Music, waar ik op donderdag- en vrijdagnacht tussen 2 en 4 uur live de nachtradio mocht presenteren.”

Leraar muziek

“Deze zomer mocht ik ook de vervangochtendshow van Maarten en Dorothee presenteren. In het weekend kan je me horen in het ochtendprogramma tussen 7 en 9 uur. Dit was een droom die uitkwam en ondertussen heb ik de tijd om wat verder te dromen. In augustus solliciteerde in voor een job in het onderwijs. Toen de directeur in het MMI hoorde dat ik muzikaal was, kreeg ik de kans om in een job als muziekleerkracht te stappen. Ik volg ondertussen een lerarenopleiding in het avondonderwijs en kan rekenen op goeie collega’s. De leerlingen zijn stilaan meer en meer op de hoogte dat ik Q-dj ben, maar in het MMI blijf ik Meneer Van Haverbeke. Eigenlijk is het mijn vriendin die me de stap naar het onderwijs deed maken, want ze is zelf leerkracht en kan heel gepassioneerd vertellen over haar job. Ik ben er trouwens ook nog steeds van overtuigd dat een goeie leraar voor heel veel leerlingen écht het verschil kan maken”, besluit Liam.