Leraren en directie van gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist houden stakingsactie: “We zijn kwaad”

“Dit draait om centen en vastgoed, niet om het belang van de kinderen. Nochtans zijn zij de toekomst van de gemeente.” Ze zijn verdrietig, kwaad en ontgoocheld tegelijkertijd, de leerkrachten en directie van de gemeentescholen Het Anker en De Pluim in Knokke-Heist. Omdat de gemeenteraad eind april een protocolakkoord stemt over de overname van het gemeentelijk onderwijs door GO!, legden ze vrijdag het werk neer. En daar hebben ze diverse redenen voor, vertellen ze. De scholenkwestie lijkt de kustgemeente steeds meer te verdelen.

“Voor de duidelijkheid: dit is géén protest tegen het gemeenschapsonderwijs of GO! in het algemeen. Wél tegen ons eigen schepencollege. Zij drukken hun beslissing door, zonder dat er écht naar ons geluisterd wordt.” Jana De Neve is voorzitter van de schoolraad van Het Anker en De Pluim, twee scholen van het gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist. En dat gemeenteonderwijs dreigt te verdwijnen.

Eerder deze week communiceerde het gemeentebestuur dat er een protocolakkoord werd bereikt met het gemeenschapsonderwijs (GO!) omtrent de overname van de gemeentelijke scholen. “Het organiseren van onderwijs is niet langer onze kerntaak”, klinkt het onder andere.

Wél een kerntaak

“Onzin”, reageren de leerkrachten en directie van Het Anker en De Pluim. “Onderwijs is wél een kerntaak. Kinderen vormen de toekomst van deze gemeente. Een vierde van alle schoolgaande kinderen in Knokke-Heist kiest bewust voor het gemeentelijk onderwijs. Nu willen ze die keuze gewoon schrappen en zal enkel nog het gemeenschapsonderwijs en katholiek net overblijven.”

Ze zijn duidelijk kwaad. “Maar ook verdrietig en ontgoocheld”, duidt kleuterjuf Jana De Neve van de overkoepelende schoolraad. “We willen de inwoners van Knokke-Heist tonen dat we door het vuur gaan voor het gemeentelijk onderwijs en daarom leggen we vandaag het werk neer. Veel ouders steunen ons in deze actie.” De schoolpoorten van Het Anker en De Pluim bleven vrijdag dan ook dicht. In plaats van les te geven, werd actie gevoerd. “De beslissing van de gemeente draait om centen en vastgoed, daar moeten ze niet flauw over doen. Het kind staat niet centraal, terwijl dat net wel zo zou moeten zijn”, zegt Jana, gesteund door al haar collega’s.

Plooien voor vastgoed

Het gemeentebestuur duidt erop dat in het protocolakkoord verschillende garanties staan. Zo blijven het leerkrachtenteam en de directie maximaal behouden. “Het is een zoethoudertje. Het is mooi verpakt, maar in praktijk hebben wij geen enkele garantie. Nergens krijgen wij 100 procent zekerheid dat ons pedagogisch project en onze aanpak op lange termijn behouden blijven”, pikt Linda Baeckelandt in. Zij is leerkracht en voorzitter van de pedagogische raad van De Pluim. “Het schepencollege plooit voor vastgoed en zet zijn leerlingen en personeelsleden in de kou. Ze laten ons vallen voor bakstenen. De overname gaat ten koste van onze kinderen en dus de toekomst van Knokke-Heist.” Want, zo zijn ze overtuigd, de verkoop van de gronden van Het Anker zal de gemeente een pak geld opleveren. Net zoals GO! een serieuze som geld zal neertellen voor de aankoop van de gronden van De Pluim.

De staking vrijdag was zeker niet de laatste actie, klinkt het overtuigd. De gemeenteraad van 27 april, wanneer over het protocolakkoord wordt gestemd, belooft nu al onrustig te worden. “We gaan er zeker actie voeren, maar we roepen de gemeenteraadsleden vooral op om tégen het akkoord te stemmen. We weten dat veel gemeenteraadsleden akkoord zijn met ons, maar ze moeten ook durven hun stem te laten horen”, besluiten de medewerkers gezamenlijk. (MM)