Leraar neemt gesprek met Brugse burgemeester stiekem op

Een leerkracht van de Brugse stadsschool SNT heeft een vertrouwelijk gesprek met burgemeester Dirk De fauw stiekem opgenomen en verspreid onder de personeelsleden van deze stadsschool.

Blijkbaar zijn alle middelen goed om Brugse politici en de directie van de Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen in diskrediet te brengen. Eerder al meldden wij dat alle gemeenteraadsleden een anonieme brief kregen, vlak voor de jongste gemeenteraadszitting. Daarin werd de directeur van SNT ‘toxisch leiderschap’ verweten.

Timing

De timing van de brief was niet toevallig gekozen, want de gemeenteraad moest zijn fiat geven voor de vaste benoeming van directeur Anthony Strubbe, die in juni 2021 voor twee jaar op proef aangesteld werd. Tegelijkertijd hebben zestig misnoegde leerkrachten een steunbrief ondertekend voor twee collega’s die ziek zijn. Enkele leraars hebben zelfs een klacht ingediend bij het arbeidsauditoraat.

Voorlopig dieptepunt in deze schooloorlog is de opname die een leraar maakte van een vertrouwelijk gesprek tussen een groep leerkrachten en Dirk De fauw. De Brugse burgemeester had enkele malcontente leraars uitgenodigd voor een babbel, om te luisteren naar hun grieven en in de vergeefse hoop op bemiddeling met de directie. De opname werd nadien door iemand online doorgestuurd naar verschillende personeelsleden.

Wraakactie?

“Dit verbaast me niet, want eerder werden ook al vergaderingen zonder mijn weten opgenomen, uit de context gehaald en verspreid”, zucht directeur Anthony Strubbe. Leidt hij deze stadsschool echt als een dictator? Of is hij het slachtoffer van een wraakactie van iemand die op zijn post aast?

Anthony Strubbe: “Tot op heden ben ik niet officieel op de hoogte gesteld van dit gerechtelijk onderzoek, laat staan dat ik het dossier kon inkijken! Ik ben als buitenstaander in SNT gearriveerd en heb inderdaad van bij het begin weerstand gevoeld, omdat ik andere, ‘interne’ kandidaten heb gepasseerd bij de selectieproeven.”

“De sfeer is momenteel niet gezellig te noemen op school. Ik sta open voor gesprekken en voor kritiek. Maar dat leraars handtekeningen ronselen om in te gaan tegen bepaalde beslissingen, vind ik spijtig.”

4.000 extra cursisten

“Ik ben iemand die vooruit wil gaan. Het onderwijs en SNT staan voor grote uitdagingen na corona. Globaal is het aantal cursisten gestegen, maar enkele afdelingen doen het minder goed. Die wil ik ook vooruit helpen. Elke vorm van vernieuwing en verandering in een school zorgt voor onzekerheid bij het korps, dat is menselijk. Ik wil daar uiteraard ook naar luisteren.”

“Vierduizend extra cursisten betekenen groeipijnen, bijkomende werkdruk bij het korps en het zoeken naar extra leerkrachten. Gelukkig vinden we die nog, dit schooljaar hebben we ons lerarenkorps met dertig personen uitgebreid. En er zijn minder leerkrachten ziek dan vorig jaar. Er zijn amper twee langdurig zieken op een korps van 204.”

