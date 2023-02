Leo Madou van het Komense Leiecollege wint De Gouden Schaaf: “Viel bijna van mijn stoel”

De leerlingen van het Komense Leiecollege namen deel aan het regionale kampioenschap voor timmermannen. Afgelopen week werden de resultaten bekend gemaakt en Leo Madou (18) kon het goud naar Komen-Waasten halen.

Met 30 waren ze, leerlingen uit 6 verschillende regionale scholen en allemaal actief in de schrijnwerkerij. “De wedstrijden zijn voor ons geen doel op zich maar ze vormen wel een belangrijke schakel in het leerproces”, klinkt het bij een trotse Jean-Yves Callens. Als hoofd van de afdeling schrijnwerkerij in het Leiecollege, kan hij een nieuwe pluim op de hoed van zijn afdeling steken. “Dergelijke wedstrijd, de belangrijkste in zijn soort, stelt zowel leerlingen als leerkrachten in staat te kijken hoe goed onze pupillen hun vak beheersen. De stukken die ze moeten assembleren zijn veelal erg complex en al hun vaardigheden worden hierbij blootgesteld aan verschillende uitdagingen. Als leerkrachten kunnen we enkel en alleen maar een begeleidende rol spelen, het effectieve werk valt volledig voor de voeten van onze leerlingen. Daarnaast speelt deze wedstrijd ook een belangrijke rol voor de toekomst. Er is een groot tekort aan schrijnwerkers en vakmannen in België en zo een evenement zorgt voor de nodige publiciteit.”

Mooie erkenning

Leo, die zijn laatste jaar aan het college afwerkt, kon het goud mee naar huis nemen. “Om 7.30 uur moesten we aanwezig zijn in de ateliers van het Don Boscocollege in Doornik”, blikt hij terug op zijn nieuwe titel. “Dan pas kregen we te zien wat we moesten maken en het was meteen duidelijk dat het allesbehalve eenvoudig zou gaan worden. Na een korte briefing konden we aan de slag en ja, er was toch wel wat sprake van stress. Vooral de koppelingen die we moesten voorzien, waren niet van de poes. Om 17:30 uur moesten we ons gereedschap neerleggen en was de wedstrijd afgelopen. Dan was het een kwestie van wachten tot de resultaten bekend werden gemaakt, opnieuw een momentje van stress. Toen ik te horen kreeg dat ik had gewonnen en dus de titel van Gouden Schaaf kreeg, viel ik net niet van mijn stoel. Natuurlijk ben ik er trots op maar het is vooral een erkenning voor het werk dat ik heb gemaakt en de ambacht die ik heb geleerd.”