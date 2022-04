‘Leesstraat’ in Gistel moet lezen bij kinderen aanmoedigen

In de laatste week voor de paasvakantie zorgt gemeentelijke basisschool de Horizon voor een leuke afsluiter van de Jeugdboekenmaand. Met de opening van een ‘Leesstraat’ wil de school het lezen bij kinderen extra stimuleren. “We hopen dat kinderen in de vakantie ook met hun ouders door de Leesstraat stappen”, maakt de school het ruime publiek enthousiast.

“De school zette de voorbije twee schooljaren volop in op lezen en laat dit daarom ook niet zomaar voorbij gaan. In het leesbeleid werd een aantal acties voorop gezet. Een Leesstraat organiseren was er één van”, zegt directeur An Ameloot. Maar wat bedoelen ze nu precies met een Leesstraat? “De kinderen maken een wandeling door het dorp. Aan verschillende ramen, poorten of brievenbussen hangt een stuk van een verhaal en al stappend lezen ze dus een boek.”

Twee trajecten

Alle kinderen – jonger en ouder – worden geprikkeld door het concept, dat twee sporen bevat. Er is het ‘Heldenpad’, dat mikt op kleuters en de eerste graad. En de Schurkenstraat biedt leuke raadsels voor kinderen van de tweede en derde graad. De 180 leerlingen van De Horizon zullen beide trajecten afleggen. “Ze betrekken graag het dorp en mochten op heel wat enthousiasme uit de buurt rekenen”, klinkt het motiverend bij de school.

Ook schepen van Onderwijs Michel Vincke (Vooruit) juicht het initiatief toe. “Het is hartverwarmend dat we konden rekenen op het enthousiasme van de buurt om deze leesactiviteit te organiseren. Snaaskerke hangt echt aan elkaar, dat zie je nu nog maar eens.” De prenten blijven nog even hangen in de paasvakantie. “Wie de smaak te pakken heeft, kan de Leesstraat nog eens afstappen of het andere parcours verkennen. We hopen alvast dat kinderen ook met hun ouders langs het traject zullen stappen”, duimt Ameloot.

Leesvaardigheden

“De bezorgdheid rond de dalende leesresultaten over heel Vlaanderen, maar ook binnen de school, leidden tot het herwerken van ons leesbeleid”, kadert directeur Ameloot nog. “Met het voltallig team zetten we hier kracht bij, dit met de professionele ondersteuning vanuit OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. In het traject ‘Leerkracht-Leeskracht’ nemen zij ons mee op sleeptouw en gaan we binnen ons begrijpend lezen voortaan thematisch aan de slag.”

“Extra leestijd wordt voorzien en leerlingen stropen de mouwen op met hun ‘denkmaatje’. Dat is een klasgenootje met wie ze de inhoud van een boek of tekst besproken. Kortom, het is een boeiende tocht waarmee we hopen dat we met deze andere manier van werken het begrijpend lezen blijven stimuleren.”

