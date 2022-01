Leeslesjes met een tikkeltje meer in Kortrijk

De leerkrachten Annelies, Kaat en Gilles van het vijfde leerjaar in de vrije basisschool Kinderland Kortrijk willen geen ‘saaie’ niveauleeslesjes waarin de kinderen vaak onder hun niveau lezen. Daarom startten ze in september 2021 een leescampagne en een Leescafé. Dat wierp nu zijn vruchten af. “Ons onderwijs komt niet altijd positief in de media, ook wij lezen de artikels over leesniveauleeslesjes en dat doet soms wel een beetje pijn aan ons hart.”

De leerkrachten Annelies Haemers, Kaat Van Rie en Gilles Depraetere geven les aan het vijfde leerjaar in de vrije basisschool Kinderland Kortrijk, dat deel uitmaakt van het Don Bosco Onderwijscentrum vzw. Zij genoten alle drie een opleiding bachelor lager onderwijs. Kaat is al twee jaar verbonden aan Kinderland, na negen jaar in de regio Gent gewerkt te hebben. Annelies werkt reeds zeven jaar in Kinderland. Hun grote passie is lesgeven en de kinderen leren lezen op hun eigen niveau.

Leescampagne

“Als gemotiveerde leerkrachten zijn we in september 2021 gestart met een serieuze leescampagne”, aldus het drietal. “Dat houdt in: voorlezen in de eigen klas, voorlezen voor andere klassen en aan boekpromotie doen aan de hand van een creatieve verwerking. Na slechts vier maanden werpt het al zijn vruchten af”, gaat Kaat verder. “Ons onderwijs komt niet altijd positief in de media, ook wij lezen de artikels over leesniveauleeslesjes en dat doet soms wel een beetje pijn aan ons juffen/meester-hart. Onlangs ging het nog over onze kerstfeestjes en ons slecht leesbeleid. We lazen ook dat de leesbevordering en de leesmotivatie in het onderwijs volledig weg is. Dat is dus niet juist wat beweerd wordt.”

De leescampagne houdt ook een tweewekelijks Leescafé in. “We zorgen voor iets lekkers om te knabbelen en te drinken en dan gaan we een halfuurtje in een gezellig hoekje zitten lezen. De kinderen zelf voorzien een dekentje, een kussentje en een toffe drinkbeker of glaasje”, vertelt Annelies.

“De kinderen gaan samen zitten of alleen, met zelfgebakken koekjes van een leerling of de leerkracht en beginnen spontaan te lezen. Wij gaan dan eens bij iemand zitten, zodat de leerling eens kan voorlezen. Op die manier zien we of ze verder evolueren. We begeleiden hen in het kiezen van een mooi boek en motiveren hen om niet onder hun niveau te gaan lezen”, pikt Gilles in.

Geen saaie lesjes

“Ons Leescafé bewijst dat het ook anders kan dan de ‘saaie’ niveauleeslesjes, waarin de kinderen vaak onder hun niveau lezen en waardoor lezen voor hen dan echt saai wordt. Wij lezen ook wel eens voor. Kinderen genieten van luisteren naar verhalen. Het motiveert hen verder om zelf ook te blijven lezen”, besluit Kaat.