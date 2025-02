Leeshoek geopend in gbs ’t Mozaïek: “We zetten hard in op leesplezier en leesmotivatie”

De feestelijke opening van de nieuwe leeshoek vond plaats op 31 januari. Het schoolbestuur investeert in leesbevordering en ondersteunt de opleiding tot leescoach. Dit initiatief kadert binnen een breder leesbeleid waarin de school wil inzetten op leesvaardigheid en enthousiasme bij de leerlingen.

“Ik volg een traject via OVSG om een sterk leesbeleid te ontwikkelen op school”, vertelt juf Deborah Deschaeck (45). “We zetten in op boeken die we heel bewust hebben aangekocht om onze kinderen een rijke taal aan te bieden, en op de professionalisering van ons leerkrachtenteam én het zichtbaar maken van lezen in de school.”

Structurele integratie

Een belangrijke stap in dat proces was de invoering van het kwartierlezen. Dit houdt in dat leerlingen dagelijks vijftien minuten in een boek naar keuze lezen. “Door dit structureel te integreren, maken we van lezen een vaste waarde binnen het schoolleven. Het helpt niet alleen bij de ontwikkeling van de leesvaardigheid, maar draagt ook bij aan concentratie en taalbegrip”, aldus leescoach Deborah. De realisatie van de leeshoek kwam tot stand dankzij een samenwerking met de vriendenkring, die middelen vrijmaakte voor meubilair en een uitgebreid boekenpakket. Ook de plaatselijke bibliotheek leverde een waardevolle bijdrage door de boeken te labelen, zodat kinderen eenvoudig hun weg vinden in de collectie. Daarnaast werden in alle klassen open boekenkasten geplaatst om het lezen nog zichtbaarder en toegankelijker te maken.

Boekenliedjes

De opening begon met een gezamenlijke viering in de speelzaal, waar zowel de kleuters als de lagere schoolkinderen aanwezig waren. De kinderen brachten boekenliedjes. De kleuters zongen Lang zal ik lezen, het eerste leerjaar bracht Hieperdepiep, een liedje over lezen en de bibliotheek, en vanaf het tweede leerjaar weerklonk het Ketnet Boekenlied Ik verslind je. Deze muzikale intermezzo’s zorgden voor een vrolijke en inspirerende start van de viering. Om 15.30 uur volgde de officiële opening in het bijzijn van burgemeester Lieven Cobbaert en schepen van Onderwijs Dieter Debacker. Na een speech van Deborah Deschaeck werd de leeshoek officieel geopend en genoten de aanwezigen van een hapje en een drankje.