Leersteuncentrum West-Vlaanderen Zuid krijgt inhuldiging

Op vrijdag 26 januari vindt de officiële inhuldiging plaats van het Katholiek Leersteuncentrum West-Vlaanderen Zuid in Harelbeke. Het leersteuncentrum is in meer dan tweehonderd scholen actief om leerlingen met extra noden te helpen schoollopen in het gewoon onderwijs.

Ook al vindt de officiële inhuldiging pas plaats op vrijdag, de 148 werknemers zijn al sinds september uit de startblokken geschoten. Sinds 1 september 2023 is het leersteundecreet van toepassing in Vlaanderen. Dat decreet ondersteunt het recht voor kinderen om naar school te gaan in het gewoon onderwijs, ondanks extra noden en ondersteuningsbehoeften. “Kinderen en jongeren worden op die manier niet meer rechtstreeks doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Onze leerondersteuners gaan actief aan de slag met de leerlingen die extra noden hebben om op een volwaardige manier school te lopen in een gewone school”, vertelt An Vanooteghem, directeur van het leersteuncentrum.

Leerondersteuner

Het leercentrum helpt leerlingen met een autismespectrumstoornis, een verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele problemen en met leerstoornissen. “Voor leerlingen met een visuele beperking, auditieve beperking of een taal-spraakstoornis is er een samenwerking met het leersteuncentrum van Spermalie-De Kade. Voor leerlingen met een motorische kunnen we rekenen op het leersteuncentrum van Dominiek-Savio”, legt An uit. Het CLB maakt de beslissing of een kind of jongere leerondersteuning nodig heeft. Dan gaat een leerondersteuner actief met de leerling en de extra noden aan de slag.

Voorleessoftware

“We werken altijd met een transfer naar de klas. Via tools zorgen we ervoor dat de leerlingen ook zonder de aanwezigheid van de ondersteuner goed kunnen functioneren in de klas. Dat kan onder andere via uitgestippelde vluchtroutes, hulpkaarten of voorleessoftware”, gaat de directeur verder.

Het leercentrum is actief in het kleuter, lager en secundair onderwijs en helpt ondertussen al 1500 leerlingen. Die zitten verspreid over scholen in de regio rond Kortrijk, Menen, Waregem, Roeselare, Izegem en Tielt. “Het is een groot werkgebied, maar we draaien goed. We willen inclusie in het onderwijs mee helpen waarmaken”, sluit An Vanooteghem af. (SV)