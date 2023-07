Leerrijke zomervakantie voor Maldegemse kinderen

Voor het vijfde jaar op rij openen de Maldegemse zomerscholen tijdens de zomervakantie hun deuren. “Ook deze keer slaan we de handen in elkaar met Jeugdwerking voor Anderstaligen (JVA). Alles bij elkaar worden er drie zomerscholen georganiseerd”, zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V).

“Dankzij deze samenwerking kunnen we heel wat kinderen van 2,5 tot 12 jaar, en tot 18 jaar bij de anderstalige kinderen, volledig gratis op een speelse en aangename manier voorbereiden op de start van het nieuwe schooljaar”, gaat schepen Taeldeman verder.

Vertrouwenspersonen

“De twee gemeentelijke zomerscholen focussen zich voornamelijk op het opfrissen en onderhouden van schoolse kennis en het verbeteren van sociale vaardigheden. De zomerschool van JVA richt zich dan weer specifiek op anderstalige kinderen, waarbij de focus ligt op het oefenen en onderhouden van het Nederlands. Voor enkele activiteiten is er ook een samenwerking met vzw Oranje.”

Ook dit jaar maken de Maldegemse zomerscholen aanspraak op subsidie. De vertrouwenspersonen die langsgaan op school contacteerden samen met JVA de gezinnen met kinderen bij wie er nood is aan ondersteuning tijdens de zomervakantie.

Vrijwilligers

“De zomerschool die georganiseerd wordt door JVA vond op 12, 14, 17, 19 en 21 juli plaats op De Driesprong. Van 31 juli tot 4 augustus en op 7, 9, 11, 14, 16 en 18 augustus wordt er ook een kamp georganiseerd”, aldus Valerie Taeldeman.

“De gemeentelijke zomerschool voor de jongste kinderen die nood hebben aan algemene ondersteuning, vond dan weer plaats in De Kleuterark op 25, 26 en 27 juli en later ook op 1, 2, 3, 8, 9, 10 en 16 augustus, telkens van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. De gemeentelijke zomerschool voor de oudste kinderen vond plaats in cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem op 25, 26 en 27 juli en gaat verder op 1, 2, 3, 8, 9, 10 en 16 augustus, telkens van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur”, besluit de schepen. (MIWI)