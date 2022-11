Leerlingenduo van hotelschool Ter Duinen wint finale van Portugese portohuis Graham’s

Alexandra Meire en Toma Vanwambeke, studenten sommelier en gastronomie aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde veroverden de titel van beste Graham’s Port Pairing van het Portugese portohuis W&J Graham’s. Ze konden de jury overtuigen met een combinatie van hartige en zoete hapjes van walnoten, vijgen en sinaaszeste en een porto met een intense afdronk. Voor het gerecht en de wijn haalde het duo de inspiratie bij hun grootouders.

De wedstrijd van het portohuis W&J Graham’s was dit jaar aan zijn tweede editie uit. Voor de gelegenheid werd de wedstrijd toegewijd aan Queen Elizabeth II, die recent overleed en bij al haar staatsbanketten Vintage Port van W&J Graham’s serveerde.

Jurylid Regula Ysewijn, bekend van televisieprogramma Bake Off Vlaanderen maakte deel uit van de vakjury. © Alice Bown

De studenten van het zesde en zevende jaar aan Belgische hotelscholen CERIA, PIVA, Ter Groene Poorte en Ter Duinen moesten hun unieke en ideale Graham’s combinatie presenteren. Daarvoor moeten studenten gastronomie of bakkerij samenwerken met sommeliers. Een vierkoppige professionele jury, waaronder Regula Ysewijn, bekend van televisieprogramma Bake Off Vlaanderen bekroonden Alexandra Meire en Toma Vanwambeke van hotelschool Ter Duinen in Koksijde tot de winnaars.

Inspiratie bij grootouders

De winnaars Alexandra Meire en Toma Vanwambeke, studenten sommelier en gastronomie aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. © Alice Bown

Het leerlingenduo ging voor hun eigen versie van High Tea, een typisch Engelse maaltijd bestaande uit kleine hapjes. Ze serveerden enkele hartige en zoete hapjes van walnoten, vijgen en sinaaszeste met een portwijn, Graham’s 20 Year Old Tawny Port. Daarmee brachten ze ook een ode aan hun eigen grootouders. De grootvader van Alexandra woont al 20 jaar in Portugal en brengt telkens unieke portwijnen mee voor haar bij de aperitief. Maar ze wilde nu bewijzen dat porto ook bij andere gerechten kan gedronken worden.

“De paté was mooi in balans met de porto, één van de beste die ik at”

Toma gebruikte in zijn hapjes een paté op drie wijzen, geïnspireerd op de recepten van zijn grootvader. Iets waar jurylid Ysewijn laaiend enthousiast over was. “Het was een erg goede High Tea. Bovendien was de paté heel mooi in balans met de porto en enorm smaakvol. Eén van de beste patés die ik at!”

Alexandra en Toma wonnen ook een ticket naar de thuisbasis van Graham’s Port in Portugal. Daar mogen ze hun winnende combinatie voorstellen en zullen ze de wondere wereld van het bekende portohuis verder leren kennen.