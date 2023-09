Leerlingenaantal MSKA weer gestegen

MSKA heeft alle redenen om van een goede start van het nieuwe schooljaar te spreken. Het leerlingenaantal is opnieuw gegroeid en ook het personeelskader is volledig ingevuld. Enige valse noot was het slechte weer op 1 september waardoor de welkomsthappening een weekje werd uitgesteld.

“We hebben een vlotte start gekend”, overloopt Fangio Hoorelbeke, directeur Campus Tant, de eerste schooldag. Fangio is in 2012 gestart als directeur van het Roeselaars gemeenschapsonderwijs op campus Groenestraat en werd in 2015 directeur van campus Tant. “Ons leerlingenaantal is dit jaar opnieuw gegroeid en we tellen op campus Tant nu om en bij de 370 leerlingen. Tien jaar geleden hadden we hier maar 135 leerlingen. Ook het leerlingenaantal op campus Groenestraat is meer dan verdubbeld en mijn collega-directeurs van campus Groenestraat, Joeri Manhout en Pieter Louagie, zijn dan ook best tevreden. Het gemeenschapsonderwijs kent een groeiende trend in Roeselare.”

“Het personeelskader voor dit schooljaar is ook ingevuld. Er is wel een bevallingsverlof bijgekomen maar we hebben schitterende collega’s die de vrijgekomen uren zullen opvullen.”

Vier projecten

“Dit schooljaar focussen we op enkele bijzondere projecten. Eerst en vooral is er het internationaliseringstraject in samenwerking met Erasmus. Het thema is ‘Bauhaus’ en vijf scholen uit vijf landen werken samen in dit project. Naast onze school zijn dat scholen uit Italië, Portugal, Frankrijk en Letland. Op 9 oktober komt iedereen samen op campus Tant en staan er architectuurwandelingen, graffitiwandelingen, bezoeken aan Het Kunstuur en aan Brugge en Gent op het programma.”

“Het speelplaatsproject is een ander belangrijk gegeven dit schooljaar. Onze speelplaats is eigenlijk voorzien om aan sport te doen. In samenwerking met de provincie zullen we meer groen voorzien op de speelplaats. Er komt een didactische tuin en er komen ook buitenklassen. We voorzien ook plekjes waar leerlingen in de pauzes rustig kunnen uitblazen en keuvelen.”

Freinetschool

“Een derde project kadert in de onderwijsloopbaanbegeleiding. We willen meer dan alleen focussen op kennis. We willen onze leerlingen van de tweede en derde graad ook academische vaardigheden bijbrengen. Zelfstandig werken, kritisch denken, elkaar motiveren om deadlines te halen, hoe omgaan met stress en discipline, dat zijn allemaal zaken die daarin aan bod komen. Het vierde project is eigenlijk de voorbereiding op de start van de tweede graad van de freinetschool die hier volgend schooljaar start.”

“Je hoort het, het belooft een druk en boeiend schooljaar te worden in MSKA. Maar dat hebben we eigenlijk allemaal graag.” (PS)