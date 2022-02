Leerlingen zwaaien directeur Dirk Berghman feestelijk uit

Deze week nam de Vrije Basisschool in Beitem afscheid van directeur Dirk Berghman. Hij is nu officieel met pensioen.

In de spotlight staan is niets voor hem, maar het afscheid zo voorbij laten gaan, dat kon toch ook niet. Dus werd hij op de eerste dag van zijn pensioen verrast bij hem thuis in de tuin in de Kerkhofstraat. Er werd gezongen, gedanst, er waren ballonnen en cadeautjes kon ook niet ontbreken. Het initiatief werd alvast erg gesmaakt!

Dirk Berghman was sinds 1990 directeur en zag hoe de school geleidelijk aan uit zijn voegen barstte. Hij begeleidde mee de plannen voor de nieuwe school die momenteel wordt gerealiseerd. Daarvoor was hij er ook al actief als meester in het derde en vijfde leerjaar. Hij wordt opgevolgd door directeur Isabelle Lanckriet.