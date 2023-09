Leerlingen wijnbouw helpen bij druivenpluk in Westouter

De druivenoogst in Heuvelland is volop aan de gang. Vanuit het Lodewijk Makeblijde College in Poperinge kwamen de leerlingen tuinbouw een handje helpen bij de pluk van de auxerrois druif op het domein Heerlyckheyt Roonen Bergh in Westouter.

“Het tweede weekend van oktober plukken we dan de chardonnay en de pinot blanc”, aldus wijnboer Simon Riquiere. “De drie rassen verwerken we dan tot een Primum 2023.”

Leerkracht Kurt Lewyllie (51) begeleidde de leerlingen tijdens de druivenpluk. “De nieuwe leerplannen vermelden voortaan ook een wekelijks lesuur wijnbouw. Hier kunnen we meteen de eerdere theorie toetsen aan de praktijk.”