“Leerlingen werkten twee jaar aan dit project”: Sint-Martinus is de nieuwe schoolreus in Koekelare

Het Sint-Martinusinstituut is een reus rijker. De schoolreus werd officieel gedoopt in zaal Zuudhove. Deze indrukwekkende reus van 3,85 meter, een creatie van leerlingen en leerkrachten van het Sint-Martinusinstituut, werd officieel verwelkomd met een plechtige ceremonie.

De avond begon met een warme verwelkoming door directeur Wim Mattheus, die alle aanwezigen bedankte en het belang van dit moment onderstreepte. “Dit is een historisch moment voor onze school en voor de gemeente Koekelare. Sint-Martinus is niet zomaar een naam, hij is een figuur die diep geworteld is in onze gemeenschap en geschiedenis. Onze school draagt zijn naam sinds de oprichting in 1961 en in 2009 werd zelfs een glasraam met zijn afbeelding bij ons secretariaat geplaatst. In het schoolproject 2007 – 2008 werkten we bovendien met de leerlingen al rond Sint-Martinus en het is dan ook een eer dat onze school deze traditie met de creatie van een eigen reus kan verderzetten.”

De reus Sint-Martinus stelt de patroonheilige van de school en de gemeente voor als Romeins militair. “We kozen bewust voor deze voorstelling, omdat de bekendste legende van Sint-Martinus die is waarin hij zijn mantel deelt met een bedelaar. Een mooier symbool van solidariteit en naastenliefde bestaat er niet”, aldus Wim Mattheus.

Wim (51) vertelt verder: “De leerlingen van het tweede jaar kunnen twee uur per week een vak naar keuze volgen. De leerlingen die kozen voor ‘Technische activiteiten’ of ‘Creatieve en Sociale Vorming’ hebben gedurende twee schooljaren onder begeleiding van hun leerkrachten, Katrien Ceenaeme en Stefaan Cooman, hard gewerkt aan de creatie van deze reus. De leerkrachten deden uitgebreid opzoekwerk, nodigden specialisten uit en begeleidden de leerlingen bij de uitwerking. Zij zijn dan ook met recht de trotse meter en peter van onze Sint-Martinus.”

Patroonheilige

Sint-Martinus is een naam die al generaties lang verbonden is met Koekelare. Hij is de patroonheilige van de gemeente en wordt er op diverse manieren geëerd. Zijn naam leeft verder in onder meer de Sint-Martinuskerk, het Sint-Maartensplein, de Sint-Maartensommegang en dus ook in het Sint-Martinusinstituut.

Martinus, geboren uit Hongaarse ouders, werd een van de meest vereerde heiligen in Europa. Hij sloot zich aan bij het Romeinse leger en stond bekend om zijn naastenliefde. Zijn beroemdste daad was het delen van zijn soldatenmantel met een bedelaar aan de poorten van Amiens. Later werd hij bisschop van Tours en zijn begraafdag, 11 november, werd de dag van Sint-Maarten, waarop kinderen in de streek traditioneel snoep en lekkernijen ontvangen.

“Onze gemeente kent een rijke reuzentraditie, maar deze dreigde wat te verdwijnen”

Schepen Jan Lievens nam het woord en benadrukte het belang van folklore en erfgoedbehoud in Koekelare. “Onze gemeente kent een rijke reuzentraditie, maar deze dreigde wat te verdwijnen. Dankzij de inzet van de school en haar leerlingen krijgt onze reuzencultuur een mooie nieuwe impuls”, aldus de schepen. Vervolgens nam E.H. Charles Lommens de doop voor zijn rekening, waarmee Sint-Martinus officieel zijn naam en plek in de gemeenschap verwierf.

Levend symbool

De avond werd feestelijk in stijl afgesloten met een toost op de nieuwe schoolreus. Wim Mattheus vatte het mooi samen: “Sint-Martinus is voortaan niet alleen de naam van onze school, maar bovendien ook een levend symbool van de waarden die we willen uitdragen.”

Binnenkort zal het gemeentebestuur het charter van ‘reusvriendelijke gemeente’ ondertekenen, waarmee Sint-Martinus officieel als vierde reus in Koekelare wordt erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Dit betekent dat hij in de toekomst een vaste plaats krijgt binnen de tradities en feestelijkheden van Koekelare. Met trots zal hij niet alleen de geschiedenis van Sint-Martinus belichamen, maar ook de gemeenschap samenbrengen en de rijke folklore van de gemeente verder laten leven.

Alle aanwezigen mochten na de plechtigheid een geboortekaartje en doopsuiker in ontvangst nemen.