Leerlingen welkom in tijdelijke campus Sint-Andreas

Voor de leerlingen en de leraren van het Sint-Andreasinstituut wordt het op 1 september toch wel even wennen. Door de sloop van de vertrouwde schoolgebouwen aan de Garenmarkt moeten ze uitwijken naar een tijdelijke site in de Abdijbekestraat. Daar zijn de laatste omgevingswerken nog volop aan de gang.

“Eigenlijk is de verhuizing vrij vlot verlopen”, vertelt directeur Kristof Dewaele enthousiast. “De tijdelijke klasunits moeten enkel nog ingericht en gepoetst worden, maar de borden zijn opgehangen en er is internet in elk lokaal. Momenteel worden de paden tussen de lokalen verhard en wordt bewegwijzering aangebracht. Qua bereikbaarheid voorzie ik weinig problemen. Samen met de Dienst Mobiliteit van Stad Brugge hebben we verschillende fietsroutes uitgewerkt, zodat onze leerlingen vanuit elke deelgemeente veilig de schoolcampus kunnen bereiken. Ook voor wie met de bus of de trein komt, is deze locatie heel vlot bereikbaar.”

Onderwijskwaliteit

Door de verhuizing hield de school rekening met een lichte daling van het leerlingenaantal, maar die is er niet gekomen. “Het is duidelijk dat onze ouders en leerlingen geloven in ons project. Ze weten uit ervaring wat ze van de school mogen verwachten. Ze kijken doorheen de materiële problematiek waarmee we tijdelijk geconfronteerd worden en kiezen bewust voor onze onderwijskwaliteit. We doen er ook alles aan om hen goed te informeren, want dat vinden we heel belangrijk om misverstanden te vermijden”, aldus directeur Dewaele.

“We beseffen heel goed dat het een transitiejaar wordt, maar alle schoolactiviteiten blijven gewoon doorgaan. We gebruiken naast deze site ook zes lokalen in de Giststraat, waar verschillende groepen enkele dagen per week verblijven. Daardoor kunnen de lessen lichamelijke opvoeding plaatsvinden in de sporthal op de vroegere schoolcampus. Warme maaltijden bieden we ook nog altijd aan. Daarvoor gaan de leerlingen naar de campus van Howest.”

“Ook de veerkracht van het hele korps is onaangetast door de verhuisperikelen en dat bewonder ik ten zeerste. Uiteraard zullen we heel blij zijn als we na de paasvakantie onze intrek kunnen nemen in de nieuwe schoolgebouwen in de Jakobinessenstraat, maar tot die tijd blijft iedereen het beste van zichzelf geven”, besluit Kristof Dewaele. (PDC)