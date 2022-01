Leerlingen VTI Zeebrugge helpen slachtoffers watersnood uit de nood: “Meer een levenservaring dan een leermoment”

Voor de leerlingen logistiek, vrachtwagenchauffeur en bijzonder transport van het VTI Zeebrugge wordt maandag 31 januari een heel bijzondere dag. Sinds verschillende weken bereiden ze zich voor om die dag naar Chèvremont (nabij Luik, red.) te rijden met een vrachtwagen volledig gevuld met hulpgoederen.

Het idee werd bedacht door René Wellecomme, leerkracht logistiek/vrachtwagen, die wel vaker in de Ardennen komt om er zijn vakantie door te brengen. “Toen ik vorige zomer in de streek verbleef, was ik getroffen door de hoge nood in heel wat dorpen, die zelden in het nieuws komen.”

“Vooral logistiek waren er ontzettend veel problemen. Mijn voorstel om samen met de leerlingen iets te ondernemen, viel onmiddellijk in goede aarde. Begin oktober ben ik samen met de leerlingen, de ouders en heel wat sympathisanten de actie opgestart.”

Geen coördinatie

“Na de herfstvakantie zijn we ter plaatse geweest om de situatie in kaart te brengen en onze actie concreet uit te werken”, vertelt Jens Winters. Hij is een van de leerlingen van het zevende jaar die de opleiding vrachtwagenchauffeur volgt. “Ik werd heel stil toen ik de ravage ter plaatse zag. Chèvremont is een van de armere dorpen langs de Vesder en het werd voor iedereen snel duidelijk dat we iets moesten doen.”

“We waren ook in de basiliek van het dorp waar tonnen hulpgoederen opgestapeld worden. Alles lag er door elkaar. Van enige coördinatie was zo goed als geen sprake. Ons eerste werk bestond erin om orde te brengen in de chaos”, vult Bentley Zwaenepoel, leerling van de opleiding organisatie en logistiek aan.

Huishoudartikelen

De voorbije maanden lanceerde de school een oproep via sociale media om specifiek die goederen in te zamelen die de mensen uit het getroffen gebied het meest nodig hebben.

“We hebben geen bedrijven gecontacteerd, maar via onze leerlingen en hun ouders elektronica, meubels, kledij en huishoudartikelen ingezameld. Ook de buurtbewoners hebben heel wat spullen binnengebracht. De firma Verhelst uit Oudenburg stelt ons enkele dagen een grote trekker-oplegger ter beschikking, waarmee we maandag de goederen naar Chèvremont brengen”, aldus leraar Kris De Buck.

Initiatief nemen

“We hebben onze leerlingen zien ontplooien en initiatief nemen tijdens de uitwerking van dit project. Het was voor hen meer een levenservaring dan een leermoment. Maandag 31 januari wordt hun dag wanneer ze samen in één bus het transport zullen begeleiden”, besluit directeur Joke Knockaert.

(PD)