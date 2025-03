Leerlingen VTI Tielt bouwen machine die plastic flessen recycleert tot ‘inkt’ voor 3D-printers

Leerlingen van het VTI in Tielt hebben een machine gebouwd die plastic PET-flessen versnijdt en omzet naar filament dat gebruikt kan worden als ‘inkt’ voor 3D-printers.

Het project kadert binnen Global Recycling Day op 18 maart. “In het kader van STEM-onderwijs worden leerlingen uitgedaagd om niet alleen te denken als bedenkers en ontwerpers, maar ook als makers”, legt Lisbeth Vandenbruwane van het VTI uit. “Het nieuwste resultaat van hun inspanningen is een zelfgebouwde machine die plastic flessen versnijdt in reepjes en vervolgens omsmelt tot filament. Dit filament wordt dan gebruikt in de 3D-printer. Door PET-flessen een tweede leven te geven als 3D-printermateriaal, tonen ze hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.’”

In de wereld van het 3D-printen wordt wel vaker geëxperimenteerd met gerecycleerd plastic als grondstof. Dit soort zelfgebouwde machines bestaan voor alle duidelijkheid al langer, al doet dat vanzelfsprekend geen afbreuk aan de waarde van het project. (SV)