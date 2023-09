Leerlingen VTI Brugge helpen mee met renovatie Fort Napoleon: “Heel interessant om te zien hoe hier gewerkt wordt”

Vier leerlingen van de richting 7de jaar Restauratie Bouw in het VTI in Brugge zijn deze week aan de slag om de buitenmuren van het Fort Napoleon te renoveren. Voor de jongeren is het een unieke kans om kennis te maken met de werkvloer. “Je moet heel voorzichtig te werk gaan zodat je geen andere bakstenen beschadigd.”

Er wordt al sinds mei gewerkt aan de renovatie van het Fort Napoleon in Oostende. De werken zullen in totaal anderhalf jaar duren. “Het 200 jaar oude gebouw werd op een traditionele manier gebouwd met kalkmortel. Doorheen de jaren zijn er verschillende renovaties geweest, maar met cementmortel. Nu blijkt dat dit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Deze mortel is te hard voor het zeeklimaat in Oostende. Bij vriestemperaturen gaan de bakstenen kapot”, vertelt Simon Callebert, projectontwikkelaar restauratie van Herita.

Niet alleen de buitenmuren van de site worden gerestaureerd, er komt ook een “softcapping”, een afdekking met droogtebestendige grassen. “Er is al een natuurlijke begroeiing aanwezig, maar we zullen nu testen met vijf verschillende soorten planten en systemen. We zullen nu bekijken wat er het beste werkt in dit klimaat vlakbij de zee. Het voordeel is dat de planten het water opnemen waardoor het minder doorsijpelt naar het onderliggende metselwerk. Die plantjes nemen het water op en dat verdampt. Het is ook ideaal om temperatuurschommelingen op te vangen.”

Ervaring buiten de schoolmuren

Naast de medewerkers van Monument Vandekerckhove stonden deze week ook Kenneth Franco, Jaro Mermuys, Sem Provoost en Keanu Roelandts, leerlingen 7de jaar Restauratie Bouw in het VTI in Brugge op de stellingen rond het Fort. Zij vonden het een leuke ervaring om buiten de schoolmuren bij te leren en te kunnen helpen aan de restauratie van een historisch gebouw. “Het is eens een volledig nieuwe ervaring. Het is niet zoals bij een nieuwbouw. Het is heel interessant om te zien hoe hier gewerkt wordt”, licht Jaro toe.

Op hun eerste dag kregen ze toelichting over het project en het Fort zelf. “Nu mogen we helpen met het voegen van de bakstenen. Er staat aangeduid welke bakstenen moeten uitgekapt worden en nadien voegen we opnieuw. De uitdaging hier is om zo proper mogelijk te werken want je mag zeker niet de andere bakstenen beschadigen”, legt de 17-jarige uit Meetkerke uit. Hij kende het Fort Napoleon niet, maar is trots dat hij hieraan kan meewerken. “Ik kan nu gans mijn leven zeggen dat ik hieraan meegeholpen heb.”

Samenwerking

De samenwerking tussen het VTI Brugge, Campus Zandstraat afdeling bouw en Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster startte vorig jaar. “Toen konden de leerlingen aan de slag tijdens de renovatie van het Belfort in Brugge. Na het succesverhaal van toen zijn we blij dat we opnieuw de handen in elkaar kunnen slaan. Dankzij deze samenwerking krijgen de leerlingen van de 3de graad bouw gedurende 4 dagen de kans om kennis te maken met het vak en het leven op de werkvloer. Het is een unieke kans voor beide partijen en misschien wel de start van een blijvende samenwerking in de toekomst. Op die manier willen we de laatstejaars klaarstomen voor een toekomst in de wereld van de bouw. We merken dat er vanuit de sector een schreeuw is naar geschoold personeel die mee kan draaien op de werven”, zegt campusdirecteur Julie Houwen.

Voor het bedrijf Monument Vandekerckhove is het moeilijk om werknemers te vinden. “Daarom zijn we de samenwerking gestart om aan te tonen dat er bij ons heel wat oud-leerlingen werken en dat zij heel wat mooie carrièrekansen krijgen bij ons. We hopen de leerlingen dan ook warm te maken om volgend jaar voor ons te kiezen als ze een job zoeken”, zegt Hélène Vandeputte.