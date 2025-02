Leerlingen VTI Brugge behalen eerste prijs in regiofinale First Lego League Challenge

De First Lego League Challenge West-Vlaanderen is een STEM-wedstrijd waar kinderen en jongeren van 9 tot 15 jaar kunnen aan deelnemen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Hogeschool VIVES in samenwerking met VOKA West-Vlaanderen.

Elk team krijgt als opdracht zelf een robot te bouwen met LEGO en deze te programmeren, zodat het toestel verschillende missies kan uitvoeren. Met hun robot namen de leerlingen van het eerste en tweede jaar STEM Wetenschappen van VTI Brugge op vrijdag 31 januari deel aan de regiofinale in Kortrijk.

Gedurende een hele schooldag kregen ze de kans om te tonen waar ze de voorbije maanden hard aan gewerkt hebben in de klas. De leerlingen van het tweede jaar STEM Wetenschappen keerden bijzonder tevreden huiswaarts want ze behaalden de eerste prijs. (PDC)