Leerlingen Vrije Basisschool Bellegem krijgen binnenkort opnieuw volledige toegang tot speelplaats

Goed nieuws voor de leerlingen van de Vrije Basisschool Bellegem: dankzij een recente beslissing van Stad Kortrijk krijgen zij binnenkort opnieuw volledige toegang tot hun speelplaats.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de school toestemming gegeven om de doorgang van de trage weg onderdoor het schoolgebouw aan de Bellegemsestraat tijdelijk in te nemen. Dit is nodig om dringende stuttingswerken uit te voeren aan de keermuur, die in zeer slechte staat verkeert en een risico vormt voor zowel de leerlingen als voorbijgangers.

De problematiek rond de keermuur begon bij de bouw van de school in 2011, toen de doorgang tussen de Bellegemsestraat en de Dottenijsestraat werd overbouwd. Ondanks deze overbouw bleef de doorgang openbaar, zelfs na de komst van het woonzorgcentrum De Zon. Om veiligheidsredenen werd de doorgang in september 2023 echter afgesloten. Sindsdien kan een deel van de speelplaats niet meer gebruikt worden, vanwege de vervallen staat van de keermuur.

De school heeft nu de toestemming gekregen om de keermuur tijdelijk te stutten, zodat de veiligheid van zowel leerlingen als voorbijgangers gewaarborgd blijft, in afwachting van de definitieve herstellingen. Tegelijkertijd is de stad gestart met de procedure om de trage weg officieel te verleggen en definitief af te sluiten.

Veiligheid

“De veiligheid van de leerlingen en voorbijgangers heeft onze hoogste prioriteit. Daarom is het van belang dat we doeltreffend handelen om de keermuur te verstevigen in afwachting van de definitieve herstellingswerken. We geven de school voldoende tijd en ruimte om de nodige budgetten te verzamelen, zodat de definitieve werken goed kunnen worden uitgevoerd. In tussentijd garanderen we de veiligheid en de toegankelijkheid van de speelplaats”, zegt Hannelore Vanhoenacker, schepen van Onderwijs en Omgevingsvergunningen.

De doorgang zal, ook na de herstellingswerken, niet meer voor publiek toegankelijk zijn. De alternatieve route via het Zomerplein en de tuin bij het WZC De Zon blijft echter beschikbaar, zodat de verbinding tussen de Bellegemsestraat en de Dottenijsestraat veilig blijft voor voetgangers en fietsers.

Met deze beslissing zorgt Stad Kortrijk ervoor dat de leerlingen van de Vrije Basisschool Bellegem opnieuw zonder beperkingen kunnen spelen op hun speelplaats. Dit maakt het mogelijk om de school als één site te beschouwen en zorgt voor een vlotte verbinding tussen de kleuterschool en de lagere school, wat de veiligheid en de functionaliteit van de speelplaats ten goede komt.

Haalbaar plan

“Ik ben opgelucht dat ik mijn bezorgdheid omtrent de bouwvallige keermuur mag ombuigen tot een constructief plan dat onze kinderen, onze infrastructuur en de buurt ten goede komt. We zijn vanuit Scola dankbaar dat we vanuit deze beslissing een haalbaar plan mogen uittekenen. Het gegeven dat onze kleuterafdeling en lagere schoolafdeling niet meer onderbroken worden door het pad, is een meerwaarde die zorgt voor een vlottere verbinding tussen beide afdelingen. De speelplaats voor de kinderen kan hierdoor bovendien veiliger en efficiënter ingevuld worden, wat extra overdekte speelplaats zou kunnen opleveren onder de overbrugging van het pad”, zegt Katia Desauw, directie VBS Bellegem.