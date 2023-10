Leerlingen VHSI Sint-Michiels beantwoorden digitale vragen van senioren

Digitale vaardigheden zijn tegenwoordig voor iedereen een absolute must. Voor senioren blijft het een hele opdracht om bij te blijven op het vlak van informatietechnologie. De leerlingen van het 6de jaar informaticabeheer van het Vrij Handels- en Sportinstituut (VHSI) helpen deze maand gedurende drie woensdagvoormiddagen een twintigtal senioren, zodat hun gsm, laptop of computer geen geheimen meer voor hen heeft.

“We organiseren Digisenior al vele jaren”, vertelt Laura Denolf, lerares Nederlands en begeleider van het project. “Onze leerlingen maken eerst een cursus die ze helemaal zelfstandig samenstellen en tijdens de bijeenkomsten moeten ze de senioren helpen en begeleiden. Het project kadert binnen het leergebied Nederlands en biedt hun de kans om hun IT-kennis op een zo begrijpelijk mogelijke manier door te geven aan de senioren”, vertelt ze.

Tsigane en Noah zijn twee leerlingen die het project Digisenior een unieke ervaring vinden. “De deelnemers mogen zelf hun vragen voorleggen en zijn heel tevreden als we hen helpen. We begeleiden hen in kleine groepjes en dat is een voordeel. Het project leert ons dat alles wat wij op het vlak van IT evident en logisch vinden, dat niet altijd is voor iets oudere mensen.”

De senioren zijn unaniem tevreden over de manier waarop de leerlingen hen helpen. “Het zijn echt fantastische jongens en meisjes”, aldus een van de senioren, die liever anoniem blijft. “Ik had vorige week een lange lijst met vragen bij en die waren na een uur al allemaal beantwoord. Deze week heb ik een nieuw lijstje bij.”

Nieuwe groep

“We worden hier echt in de watten gelegd”, vult een andere dame aan. “Bij aankomst krijgen we een kopje koffie of thee en we betalen maar vijf euro om drie voormiddagen geholpen te worden. De leerlingen leggen alles heel begrijpelijk uit en zijn ontzettend vriendelijk.”

Het project Digisenior wordt dit schooljaar nog twee keer herhaald. “In januari en april verwelkomen we een nieuwe groep. Niettegenstaande we weinig ruchtbaarheid geven aan het project is er altijd meer dan voldoende interesse. Voor onze leerlingen zijn de volgende beurten een ideale gelegenheid om te leren uit de foutjes die ze in deze eerste sessie maakten”, besluit leerkracht Laura Denolf.

