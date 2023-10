Leerlingen VHSI 1990-1991 houden geslaagde reünie

Brasserie Surplace in de Sint-Amandsstraat was the place to be voor een reünie van de leerlingen die in het schooljaar 1990-1991 in het VHSI afstudeerden. De meesten zijn ondertussen 50 geworden en dat was een ideale gelegenheid om na heel wat jaren nog eens samen rond de tafel te zitten en gezellig bij te praten. Ook mevrouw Bea Vande Cavey, hun klastitularis van toen, was van de partij. Bovenaan van links naar rechts: Stefaan Snauwaert, Renzo Struyve, Johnny Bleyaert, Kristof Slabinck, Tristan Priem, Kurt Cattoor, Gino Vanholm, Hans Verplancke en Nico Deloof. Zittend: Petra De Meyere, Els Cogghe, Inge Perquy, Bea Vande Cavey (klastitularis), Séverine Van Haecke, Krista Brengman en Carla Kerkaert.

Ook aanwezig op de reünie maar niet op de foto: Wim Henneman. (foto PDC)