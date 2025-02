Leerlingen vbs Moen winnen op Lego League Challenge

Op vrijdag 31 januari nam het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Moen deel aan de First Lego League Challenge West-Vlaanderen. Dit is een STEM-wedstrijd voor kinderen en jongeren tussen 9 en 15 jaar. Deze wedstrijd werd georganiseerd door de Hogeschool VIVES in samenwerking met VOKA West-Vlaanderen. Elk team moest zelf een robot met LEGO bouwen en programmeren. Met deze robot moesten dan verschillende missies uitgevoerd worden. Het team van het zesde leerjaar van vbs Moen behaalde op knappe wijze de eerste prijs voor robotprestatie, maar ook de presentatie van hun innovatieproject viel in de smaak bij de jury. Het behalen van de grootste trofee was een droom die werkelijkheid werd. (GJZ/foto GJZ)