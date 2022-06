Leerlingen VBS De Waaier op bezoek bij Made in Inox

Het metaalbewerkingsbedrijf Made in Inox in Watou heeft de leerlingen uit BS De Waaier ontvangen binnen het project Geef je talent alle ruimte waarbij de raket centraal stond. De kinderen leerden er alles over smeden, techniek, verschillende grondstoffen en erfgoed.

“In ons bedrijf kunnen kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassen kennismaken met de verschillende facetten van ons bedrijf. We willen hen inspireren, prikkelen en het belang van probleemoplossend denken en technisch inzicht meegeven. Zo ontdekken ze onder andere de betekenis van meetkunde, vraagstukken oplossen en nauwkeurig werken op de echte werkvloer”, vertelt Marleen Baelde van Made in Inox. Het metaalbedrijf en VBS De Waaier uit Watou vonden elkaar in het project Geef je talent alle ruimte.

Postkaart

“Het werd een project rond kennismaking met de werkvloer, techniek en het smidse-erfgoed van ‘t Rattekot. De raket stond hierbij centraal. Per klasgroep kwamen de kinderen de voorbije maanden op bezoek, van de peuterklas tot en met het 6de leerjaar. Zaakvoerder Pol smeedde voor alle groepen. Op verschillende manieren maakten ze kennis met onze materialen, vormen, het belang van wiskunde… Als afronding van het bezoek maakte iedere groep een raket die Pol voor hen nadien laste”, aldus Marleen. “Illustrator Xavier Truant gaf in elke klas ook een workshop rond de techniek van het tekenen van een rattenkopje, met een knipoog naar ’t Rattekot. De kinderen konden met de opgedane kennis de postkaart groeten uit ’t Rattekot 2022 afwerken als herinnering aan hun bezoek in ’t Rattekot.”

Bliebiep

De kinderen werden met hun ouders uitgenodigd op bezoek bij Made in Inox. Ze leidden hen rond en gaven er toelichting over wat ze in het bedrijf leerden. De raketten werden in het bedrijf tentoongesteld, maar verhuizen binnenkort naar de school. Cyriel uit het 3de kleuter en zijn zus Florentien uit het 6de leerjaar brachten met hun mama, die juf is in het 1ste leerjaar van VBS De Waaier, een bezoek aan Made in Inox. Ook Victor uit het 5de leerjaar kwam langs met mama Joke. “We maakten een raket voor Bliebliep. Bliebliep landde in de 3de kleuterklas nadat zijn ruimtetuig stuk was en hij kreeg nu een nieuw ruimtetuig op maat”, zegt Cyriel. (LBR)