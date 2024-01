Leerlingen vbs De Ark starten het nieuwe jaar in nieuw gebouw

Leerlingen, leerkrachten en directie stonden te popelen om op de eerste schooldag van 2024 hun intrek te nemen in hun gloednieuwe school van de toekomst. Iedereen is apetrots op dit knappe project en daarom nodigt de school al wie nieuwsgierig is naar het nieuwe pand uit op de opendeur op 28 januari.

Bijzonder aan dit project is de grote inbreng van het schoolteam. “De volledige schoolvisie met het pedagogische project werd meegenomen in het bouwproject”, zegt schooldirecteur Jan Andries. “Er werd aandacht besteed aan ruime klassen, grote ruimtes voor kleuter en lager, mogelijkheden om klasoverschrijdend, muzisch, creatief en zorgbreed te werken met aandacht voor bewegingsopvoeding, en een groene speelplaats. De buitenruimte biedt uitdaging om alle kinderen op hun eigen manier te laten spelen. Er zijn talrijke terrassen om buitenonderwijs te geven. In de nieuwe volledig ingerichte sportzaal met douches, kleedkamers en brede gangen kan ook in groepjes worden gewerkt. De eet- en feestzaal kan opgesplitst worden met akoestische wanden. De hele school heeft een netwerk met wifi-toegangsgpunten, zodat iedereen overal met laptops en tablets kan samenwerken. De akoestiek, verlichting, lichtinval, een zacht kleurgebruik en huiselijkheid zijn zorgvuldig overwogen, met als resultaat een rustige leeromgeving die voor iedereen geschikt is.” De hele schoolinfrastructuur voldoet aan de actuele onderwijsnormen. Het is een bijna-energieneutraal gebouw (BEN) met vloerverwarming, isolerende beglazing met screens, isolatie… Het meubilair op de kleuterafdeling kreeg een volledige make-over. Rondom een groot kleuteratrium bevinden zich vier ruime kleuterklassen, met apart sanitair voor kleuters en peuters. In de lagere klassen zijn nieuwe digitale borden geïnstalleerd, en dankzij doorgangen tussen de klaslokalen is klasoverstijgend werken mogelijk. De brede gangen zijn uitgerust met meubilair om in groep samen te werken. Het atrium op de lagere school fungeert als een ontmoetingsplaats.

Kinderdagverblijf

Bij het schoolgebouw in de Hostenstraat is er ook een kinderdagverblijf De kleine Ark. Met een afzonderlijk kinderdagverblijf en de mogelijkheid van peuterslapen in het schoolgebouw wordt de school een brede school voor jong en oud. De nieuwe school kan multifunctioneel worden gebruikt na de schooluren, tijdens de weekends en in de vakanties door verenigingen, externen en de lokale gemeenschap. (MVO)

Opendeur op zondag 28 januari van 14 tot 16.30 uur – Helvetiastraat 28, Koksijde.